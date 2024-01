Fekete Miklós: Lassan már szaladok!

Fekete Miklós apja nyomdokán szintén hihetetlen súlyokat mozgat meg az erős ember versenyeken, és az edzésein egyaránt is. Azonban októberben az egyik ilyen gyakorlata során elszakadt a jobb lábában az Achilles-ina, szerencsére édesapja, Fekete László a közelben volt, így el tudta vinni a fiát a kórházba. Mikit így rövid időn belül meg is operálták, ennek már három hónapja, és a Borsnak elmondta, hogyan érzi most magát.

Megviselte az első pár nap

Miki elmondta, hogy igazából már a mankót elhagyhatta, és a jobb lábára már csak sántít. Azonban a sportembert az elején nagyon megviselte a viszonylagos tehetetlenség.

— Mentálisan nagyon megviselt a dolog, mert én rengeteget dolgot csinálok egy nap. Edzés, videózás, a gyereket is én szoktam vinni az iskolába, és így nehéz volt visszafogni magam. Hiszen egy ereje teljében lévő fiatal férfi szorult segítségre. Rossz volt a tehetetlenség — mesélte az első napokról Fekete Miklós, aki azt is hozzátette, hogy hamar túllendül a nehézségen, hiszen a saját YouTube-csatornájára a sérülése ellenére készítette a videókat, hogy elterelje a figyelmét.

Az orvosok is meglepődtek a gyógyulásán

Miután Miki túljutott a kezdeti nehézségeken, vidámsága és sportolói mentalitása lépett előtérbe, és hamarosan a gyógyulás útjára lépett.

Az orvosok is meglepődtek, hogy mennyire gyorsan gyógyulok. Nem voltam összetörve, sőt folyamatosan feszegettem volna a határaimat. Már az elejétől levettem a merevítőmet, és nagyon óvatosan mozgattam a lábamat. Egyedül a mozgás volt nehéz, főleg a videók miatt, hiszen folyamatosan jöttem, mentem a forgatások miatt. A legnehezebb talán az edzés hiánya volt, ezért a közeli edzőterembe is lementem, mert annyira hiányzott, hogy azzal álmodtam

— mesélte a sportoló.

— Ott viszont nagyon nehéz volt visszafogni magam, hiszen eddig mindig a maximumot nyújtottam az edzés során, de most egy darabig még kihagyom a lábnapot — nevetett Miki, aki azt is hozzátette, hogy emellett az gyógytornát is becsülettel elvégezte.

Mi lesz így a sporttal?

Bár ma már nyugodtan kijelentheti, hogy a hétköznapokban szinte futni is tud, a kőgolyóknak és a nehéz fém koffereknek még várniuk kell.

— Az orvosok azt mondták, hogy egy évig várnom kell, hogy teljesen meggyógyuljak. De egy fiatalabb doki műtött nagyon kedves és korrekt volt, mert elmondta, hogy nem tudja előre megmondani milyen lesz a gyógyulásom. De elmondták, hogy a puding próbája az evés, de a statikus mozgástól nem tiltottak el. Így nem kell lemondanom a kőgolyó rekord megdöntéséről sem — mesélte Miki a tőle megszokott vidámsággal.

Az világbajnok erőember elmondta, hogy a testépítés is megtetszett neki, amiről viccesen azt is megjegyezte, hogy ő lesz a magyar Schwarzenegger.