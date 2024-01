Ismét csak kettesben - egyedül van Tóth Gabi és Hannaróza

Mint arról mi is beszámoltunk, Hannaróza édesapjával Krausz Gáborral töltötte a szentestét és a szilvesztert is, sőt a két ünnep között pár napot is együtt voltak. Gábor elmondása szerint már nagyon várta ezt az időszakot, mivel a Dancing with the Stars alatt nem tudott minőségi időt együtt tölteni kislányával, azonban a boldog, közös együttlét egy időre megint véget ért: Hannaróza ugyanis ismét anyukájánál, Tóth Gabinál van. Az énekesnő nem is tétlenkedett, fogta Hannarózát és egy közös anya-lánya programmal indították az újévet: ellátogattak a veresegyházi medveotthonba.

Anya-lánya programot tartottak / Fotó: Instagram/Tóth Gabi

Az énekesnő ezt egy 24 órán keresztül elérhető Instagram-sztori keretein belül osztotta meg a nagyvilággal. A képen az látható, ahogy a kis Hannaróza élénken érdeklődik a kerítés mögött található medve iránt, aki talán egy kis étel reményében szintén erős figyelemmel tekint rájuk.

Gabi tehát nem tétlenkedik, máris új élményt szerzett számukra pont úgy, ahogy az nemrég, a 2023-at búcsúztató Instagram-posztjában meg is fogadta.