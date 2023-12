„Sose feledlek…” - Tóth Gabi hosszú posztban tartott évértékelőt

Mint azt a Bors elsőként megtudta hivatalosan is elvált Tóth Gabi és Krausz Gábor. Az énekesnő egy nagyon eseménydús évet tudhat a háta mögött, ugyanis nemcsak véget ért hat év után a házassága, de nem sokkal később már rá is talált ismét a boldogság.

Tóth Gabi / Fotó: TV2

„2023... Sose feledlek... Egy év, egy életre elegendő élménnyel, tapasztalással, megannyi kínnal és fájdalommal… testben és lélekben.. megannyi csodálatos pillanattal, amikor azt érzed, hogy nem lehetsz boldogabb… Nehéz lenne mindent elmondani (talán majd egy könyvben) Sok hibámból tanultam… Sok emberi játszmából tanultam.. megtanultam, hogy nem leszek áldozat és kijövök ebből a rohadt szerepből… Megtanultam , hogy egy perc alatt fordulnak el emberek az életedből, hogy megannyi helyet és űrt hagynak maguk után, hogy ezzel beengedd azokat, akik feltétel nélkül szeretnek… amikor megérzed, hogy neked is jár a szeretet.. amikor megengeded magadnak...” - kezdte terjedelmes évértékelőjét Tóth Gabi.

„Megtanultam, hogy mindig az első érzés az igazi, hogy hinni kell akkor is, amikor mindenki mást akar, hogy csak te tudod igazán azt, ami jó neked…

Engedjetek meg pár “tanácsot” egy ilyen év utàn: Ne engedd, hogy “debilizáljanak”, hogy nem vagy jó és erős…, ha azt érzed, hogy megmásítják a valóságod, akkor menj , fuss…

Ne engedd, hogy irányítsák az életed..ha a családod teszi, akkor se, ha a barátaid, akkor se... Ha ezt érzed, akkor feltételekkel szeretnek... Merj onnan kilépni , mert mérgezni fog… Nagyon… Ha lépsz, könnyű leszel és szabad! Erős és bátor! Jogod van az érzéseidhez!

Nem vagy egyedül!

Elég egy ember önzetlen szeretete…

Elég egy mosoly a gyermekedtől, aki lát téged és azt szeretné , hogy boldog legyél, mert akkor fogja érezni a biztonságot! Te is érezni fogod a biztonságot! Meg lehet találni! Magunkban...

Fel tudsz állni!

Magadért tedd meg! Gyermekedért tedd meg!

Szintet lépsz, ahol feltétel nélküli szeretet vesz majd körül... Ezt biztosan állíthatom.

Nem akarom osztani az észt…

Közhelyeket puffogtatni...

Csupán megfogadtam kislány koromban, hogy bátorítani fogok embereket.. hogy nektek is jár, hogy megérdemlitek a szeretetet, a jót, a szépet, a nehezet, a fájdalmat, a boldogságot, a pihenést, az utazást, a szerelmet, az életet!” - írta ki magából az év tapasztalatait Gabi.

Ám itt még nem ért véget Tóth Gabi tartalmas évértékelő bejegyzése, ugyanis előre is tekintett a következő év kapcsán, amiről a következőket gondolja: „2024 a megélések , újrakezdések éve lesz számomra.. a tiszta lap, ami mindenkinek jàr!

Köszönöm, hogy velem és ellenem voltatok! Köszönöm a sok szép levelet és a sok gúnyt is! Köszönöm a valóságban kapcsolódást!

Legyetek bátrak!

Ne féljetek!

Szeretettel,

Gabi”