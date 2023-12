"Senki sem veheti el tőlünk!" – édes fotót tett közzé a válást követően Tóth Gabi

Tóth Gabi és Krausz Gábor még augusztusban jelentette be, hogy elválnak egymástól. Nemrég egy szemfüles olvasó készített néhány felvételt az egykori házaspárról, amint épp elhagyják a Szentendrei Járásbíróságot, majd Krausz Gábor később megerősítette, hogy hivatalosan is kimondták a válást.

Hivatalosan is pontot tettek a házasságuk végére Fotó: Nagy Zoltán

Ahogy az a sztárpárok szakításánál lenni szokott, a rajongók rögtön két táborra szakadtak, különösen, mivel a sztárséf a kapcsolat lezárását bejelentő posztjában megemlített néhány "kellemetlen fricskát", amellyel utalást tett arra, hogy Tóth Gabi már tovább is lépett a Fricska táncegyüttes egyik tagjával, Papp Máté Bencével, akivel azóta hivatalosan is egy párt alkotnak. A nép haragja ezt követően zúdult az énekesnőre, függetlenül attól, hogy a hírek szerint Krausz Gábornak és Tóth Gabinak sikerült békésen lezárnia a házasságot, és továbbra is szeretetben, egyetértésben akarják nevelni közös kislányukat, Hannarózát. Tóth Gabi ezzel kapcsolatban Facebook-posztjában tett vallomást, amelyben egy édes fotót tett közzé a lányáról, valamint azt is elárulta, mik a számára igazán fontos dolgok az életben.

Mennyből az angyal! Konyhában szorgoskodás, család szeretete, Hanni ajándék bontogatása... Együtt lenni, enni, énekelni, szeretni… Semmi más nem kell! Semmi más nem valós ezeken kívül! Senki sem veheti el tőlünk!

– jelentette ki bejegyzésében az énekesnő.