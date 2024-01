Csak egy tánc volt… Mikes Anna és Krausz Gábor románca képekben

Évről évre felreppennek pletykák a Dancing with the Stars táncparkettjén született románcokról, de idén végül be is igazolódott a hiedelem, mely szerint egy Paso Doble-nak, vagy egy tüzes Tangónak mágikus hatása van a szívre. Mikes Anna és Krausz Gábor a napokban jelentették be, hogy egy párt alkotnak. Mondhatnánk, hogy váratlan fordulat volt ez a vallomás, de…

Mikes Anna és Krausz Gábor között erős volt a kémia Fotó: TV2

„A kémiával nem lesz baj”

Árulkodó jelek, félmondatok, mosolyok, érintések sora jelezte már a Dancing with the Stars idei évadának első adásában is, hogy a sztárséf és a meseszép táncosnő között elindult valami. Ahogy pedig haladtunk előre adásról-adásra, egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy Mikes Annát és Krausz Gábort már csak pár tánclépés választja el attól, hogy rájöjjenek arra, amit a környezetükben már mindenki számára világos volt: őket az Isten is egymásnak teremtette. Érezték ezt ők is, de legalábbis a sztárséf biztosan, hiszen már az első adás előtt kijelentette, hogy közte és profi táncpartnere között megvan a szikra.

– Hamar egymásra hangolódtunk, úgyhogy a kémiával nem lesz baj – fogalmazott a TV2 kamerájának Gábor, aki akkor még arra számított, hogy az első élő show lesz számukra az egyetlen. Hogy mekkorát tévedett, az ma már történelem, hiszen ő és Mikes Anna megnyerték az idei évadot, de térjünk vissza a jelekhez, amelyek előrevetítették kettejük románcát.

Világítótorony...

Mikes Anna és Krausz Gábor a Dancing with the Stars zsűriétől gyakran hallották, hogy kettejük párosában van valami egészen különleges. Ördög Nóra például így fogalmazott a hatodik adásban eltáncolt bécsi keringő után:

„A te életszakaszodba úgy kellett a Mikes Anna, mint egy világítótorony, vagy mint egy falat kenyér...”

- utalt a séf magánéleti válságára a műsorvezető. Szente Vajk is kiszúrta, hogy Anna és Gábor között több lehet puszta barátságnál:

– Ti vagytok ebben a legjobbak, hogy ti annyira ketten tudtok lenni a táncparketten – mondta egyik értékelésében a színész-rendező.

„Vannak dolgok, amiket...”

A szerelmesekről, bár folyamatosan jelentek meg pletykák, ők maguk nem erősítették meg a híreszteléseket. Bár egy avatottabb fül azért már hallhatta az igazságot karácsony előtt is, amikor a TV2 stábja meglátogatta Krausz Gábort Ausztriában, ahol kéthetente három napot dolgozik.

– Vannak dolgok, amik most prioritást élveznek szerintem mindkettőnk életében és máson van most a fókusz. Én nem szeretnék többet kifelé élni, ahogyan azt korábban tettem – fogalmazott a sztárséf, akinek szavaiból kisejlett, hogy lenne miről beszélnie.

„Vannak dolgok, amiket szeretnék magunk… ...illetve magamnak megtartani”

– helyesbített akkor Krausz a többes számban elindított mondat után. Végül Anna és Gábor néhány napja hivatalosan is felvállalták szerelmüket, aminek fellángolásáért egy ország szorított.

Ugyanakkor azt se felejtsük el, hogy számos érzelmes pillanatot okozott a nézőknek Mikes Anna és Krausz Gábor a 8 adáson át tartó szereplésükkel. A Bors most csokorba szedett néhány beszédes mozzanatot: