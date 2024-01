Krausz Gábor kérése a fogadatlan prókátorokhoz: “Az igazat mondd, ne csak a valódit!”

Krausz Gábor nincs könnyű helyzetben akkor, amikor el kell döntenie, hogy mennyire engedi be a nyilvánosságot a magánéletébe. A sztárséf óvatossága érthető, a 2023-as év gyakorlatilag másról sem szólt, mint arról, hogy ő és Tóth Gabi énekesnő elválnak. A kéretlen figyelem, ami rájuk irányult, meglehetősen terhes volt a nyilvános szereplést nem igazán kedvelő séf számára, aki az elmúlt hónapokban másra sem vágyott, mint arra, hogy végre újra csendesen, kizárólag a szeretteire és a karrierjére koncentrálva élhesse a hétköznapjait. A Dancing With The Stars című TV2-es táncos műsor aztán váratlan élethelyzetbe hozta: egymásba szerettek a táncpartnernőjével, Mikes Anna mesterdiplomás tánctanárral, aki nem mellesleg 11-szeres magyar bajnok is egy személyben.

Diszkréció

Aki személyesen ismeri Krausz Gábort, az tudja, hogy egy meglehetősen szemérmes férfi, aki nem szívesen beszél (pláne nagy nyilvánosság előtt) az érzéseiről. Igyekszik senkit sem beengedni az intim szférájába, és nem haknizik a magánéletével még akkor sem, ha a rendszeres közszereplés miatt erre néha bizony rákényszerül. Épp ezért hozta nehéz helyzetbe az új szerelem. Letagadni nem akarja, hiszen tiszteli a partnerét, és a saját érzéseit is, de a kirakatba sem tenné, mert ő nem az a magamutogatós fajta. Ráadásul a partnere eddig féltve óvta a magánéletét a nyilvánosságtól. Hogy milyen megoldást talált, arra tegnap kaphatott a nagyközönség választ: Gábor egy közös fotót posztolt Annával, a képhez pedig mindössze ennyit írt: "Volt két idegen, aki hirtelen..." Az idézet a Szépség és a szörnyeteg című Disney rajzfilm szövegének részlete, a teljes szöveg pedig így hangzik: “Hol volt hol nem volt, régi nóta száll, Volt két idegen aki hirtelen egymásra talált, Apró változás, csöppnyi mint a könny, Nem számított rá fél is még talán, Szépség és a Szörny”. Ennél egyértelműbb kinyilatkoztatásra nincs is szükség, Gábor a maga csendes módján értésünkre adta, hogy foglalt a szíve.

Helyette beszél

Krausz Gábor számára ez így pont elég is volt, egy nappal a posztja után azonban elszabadult a pokol. , Gábor volt felesége, Tóth Gabi interjút adott az exférje magánéletéről egy lapnak, ahol többek között azt mondta, hogy már régóta tudja, hogy Gábor újra szerelmes, nagyon drukkol neki, hogy sokáig boldog legyen. Tóth Gabi azt is megemlítette, hogy ők négyen (Krausz, Tóth Gabi és a párja Papp Máté Bence illetve Mikes Anna) nagyon jó viszonyt ápolnak, és már találkoztak is négyesben. Az énekesnő nyilatkozata után viszont már arról írtak a lapok, hogy a fiatalok egy baráti társaságot alkotnak, ami Krausz Gábort finoman szólva is meglepte. A sztárséf a Bors hasábjain mondta el a véleményét:

Előre le szeretném szögezni, hogy nem állt szándékomban nyilatkozni a témában, mert egyelőre szeretnénk megélni mi magunk ezt a csodálatos időszakot. Másrészt, amíg nem éreztük biztosnak a kapcsolatunkat, már csak a kislányom miatt sem akartam a nyilvánossággal megosztani.

- kezdte Krausz Gábor a Borsnak.

Azt azonban, ami most a médiában zajlik, már nem hagyhatom szó nélkül.

– Semmiféle találkozgatások nincsenek, hacsak az nem számít annak, hogy a közös kislányunkat átadjuk egymásnak. Ilyen alkalom valóban volt, hogy mind a négyen jelen voltunk, vagyis Anna is velem volt, a volt feleségem pedig a párjával érkezett, de két udvarias mondaton kívül más ott nem hangzott el. Mindenkit arra szeretnék nyomatékosan kérni, hogy helyettem, rólam, velem kapcsolatban sehol és semmilyen formában ne nyilatkozzon!