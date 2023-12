”Közeleg a tárgyalás…” - volt férje üzent Janicsák Vecának

Tavaly év elején robbant a hír, hogy Janicsák Veca és Ladányi Jancsó Ábel válnak. Az egykori álompár bejelentése sokkolta a rajongókat, holott tudták, mennyire “olaszos” kapcsolatban éltek kedvenceik. Ám mint az kiderült, akkor nem egy veszekedés vetett véget a házasságnak, hanem sokkal komolyabb a probléma.

Veca és férje között még nem ért véget a bírósági csata (Fotó: Szabolcs László)

Üres ígéretek

Miután a házasok bejelentették, hogy 10 év után külön folytatják, szépen lassan kiestek a csontvázak is a szekrényből. Elsőként Veca vette magához a szót, aki egy hosszú interjúban kitálalt arról, hogy miért döntött a válás mellett. Nos, a szavai nem voltak túl kedvesek, akkor pedig főleg nem, amikor Ábelről beszélt. Mint mondja: volt férje sosem tartotta be az ígéreteket neki, és úgy érezte, hogy anyagilag is neki kell eltartania a családot.

„A kapcsolatunkban én voltam az anya és az apa egyszerre. Tehát anyagilag is én vállaltam a felelősséget mindenért, és fizikailag is. Ebben fáradtam el” – vallott őszintén Veca a kapcsolata befejező momentumáról, és hozzátette, hogy Ábel nem tartotta be az ígéreteit, melyeket az énekesnő felé tett. Részletekbe nem ment bele, de azt elmondta, hogy a 10 éves házasságuk alatt sokat nyelt, ennek következtében kimerült, és rengeteg betegséggel kellett megküzdenie.

Természetesen ezt akkor Ábel sem hagyta szó nélkül, igyekezett kiállni a saját igazáért, pont, ahogy most is. Bár ennek Veca feltehetően nem örül…

Veca és Ábel többször üzentek már egymásnak nyilvánosan (Fotó: TV2)

Közeleg a tárgyalás

Ábel az Instagram-oldalán jelentkezett be a minap Mikulás alkalmából. Bár posztja elsősorban gyermeke köszöntésének szólt, azért megemlítette azt is, hogy hamarosan eljön a tárgyalásuk Vecával, ahol többek között a gyermekük felügyeleti jogáról is döntenek majd. Ennek apropóján az édesapa kiállt azért, hogy kislányát legalább olyan arányban nevelhesse, mint az édesanyja, hiszen ez nem csak az ő, de a gyermek érdeke is.

„Hozzánk is benézett a Mikulás. Meggyőződésem, hogy a gyerekek egészséges lelki fejlődéséhez fontos, hogy mindkét szülő jelen legyen az életükben. Minden kicsit és nagyot megillet a jog, hogy szoros kapcsolatban maradjon velük, és mindkettőjüket szerethesse. Ennek hiánya hosszútávon mély lelki sebeket okozhat az érzékeny lelkükben, melyekkel egész életük során meg kell birkózniuk. Közeleg a tárgyalás, nekem fontos, hogy a gyermekemet boldognak lássam” - írta posztjában a férfi, de vajon eljut-e ez az üzenet Vecához is?