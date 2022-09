Tovább dagad a botrány: Súlyos dolgokat állít exférjéről Janicsák Veca

Janicsák Veca és Ladányi Jancsó Ábel "olaszos" kapcsolatát már a korábbi Ázsia Expressz részeiben is nyomon követhettük. De nem a veszekedés volt az egyetlen oka a válásuknak. Februárban robbant a hír, miszerint külön folytatják, majd a sajtó hol Veca, hol pedig Ábel nyilatkozatával volt tele. Mindenesetre az akkor még nem hivatalos, jogilag nem tiszta helyzetet most Veca tisztázta a DTK, Elviszlek magammal műsorában.

– A kapcsolatunkban én voltam az anya és az apa egyszerre. Tehát anyagilag is én vállaltam a felelősséget mindenért, és fizikailag is. Ebben fáradtam el – vallott őszintén Veca a kapcsolata befejező momentumáról, és hozzátette, hogy Ábel nem tartotta be az ígéreteit, melyeket az énekesnő felé tett. Részletekbe nem ment bele, de azt elmondta, hogy a 10 éves házasságuk alatt sokat nyelt, ennek következtében kimerült, és rengeteg betegséggel kellett megküzdenie.

Most már jogilag is volt párkapcsolatról van szó, tegyük hozzá

– tette hozzá az énekesnő.

Év elején derült ki: Veca és férje a válás mellett döntöttek Fotó: Bors

Ma már nem maradna csendben Veca, mert úgy érzi, túl sokáig hallgatott, elfojtott dolgokat, aminek komoly nőgyógyászati betegségei lettek az eredménye. Látja a saját hibáit, ma már másképpen csinálná.

– Mindenki sérült. Gyerekkoromból is ezt hoztam. Azért fordultam ki önmagamból, mert otthonról is ezt hoztam. Nem kaptam meg azt az apai szeretetet. Elváltak a szüleim az én születésem miatt...az emberben ez egy komoly sebet hagy... – vallott az énekesnő gyerekkori szeretetéhségéről, és arról, hogy erre vezeti vissza a saját házasságának válságát, végül a végét is. Veca emellett a gyerekként ért traumákról is mesélt. Volt, hogy fűtetlen házban éltek négyen, egy óvónői fizetésből, és ambivalens érzésekkel gondol erre ma felnőttként is.