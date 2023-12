Tóth Vera kitálalt testvéréről, Tóth Gabiról

Tóth Gabi körül az elmúlt időben folyamatos volt a feszültség. Válása és új párja miatt kapott hideget és meleget is. A történtekre egyébként Gabi is mindig elég megosztóan reagált, amivel tovább hergelte az amúgy is paprikás hangulatban lévő kommentelőket. Testvére, Tóth Vera az Adom a napom kamerái előtt őszintén beszélt arról, mit gondol, és mennyire szólhat bele Gabi dolgaiba. Minden nap beszél testvérével, állandóan kontaktban vannak. Korábban sok volt köztük a feszültség, sokat veszekedtek, de ez az utóbbi időben már nullára csökkent. Jól kijönnek egymással, ezért is fogalmazott így Vera:

Azt gondolom, Gabinak én vagyok az egyetlen, akiben maximálisan megbízik.

Majd hozzátette, hogy ez elsősorban a magánéletre vonatkozik, nem pedig a munkára.

Gabi egy igazi katona, ha melóról van szó, és én ezt csodálattal nézem

- mesélte az énekesnő.

Tóth Vera volt az Adom a napom egyik vendége (Fotó: Viasat3)

Nem kell tanácsokat adni

Vera próbál nem beleszólni Gabi életébe, mert tudja, hogy valószínűleg nem tartja be a tanácsait. Ennek ellenére félti testvérét a traumáktól, és a pofára eséstől.

Mondanék neki néhány tanácsot, de ő nem biztos, hogy ezt be fogja tartani. Utólag talán belátja magában. Vannak jelei, mikor belátja, mert elkezdi máshogy csinálni a dolgokat. Viszont, hogy jövök én ahhoz, hogy beleszóljak bárki életébe?

- mondta Vera. Majd kiemelte, hogy legtöbbször bocsánatot is kér, ha véleményt nyilvánít Gabi dolgairól. Nem akarja, hogy testvére azt érezze, fölényeskedik. Mindig szeretne neki segíteni, de mindig csak nagyon óvatosan tudja ezt kivitelezni.

Tóth Vera reagált a Gabit ért bántásokra (Fotó: Makovics Kornél, Máté Krisztián)

Tóth Gabi szakemberekhez is jár időnként

Ha a nővérére nem is hallgat mindig, vannak pszichológusok, és más szakemberek, akik sokszor segítenek Gabinak egy-egy szituációban. Azonban Vera szerint a TV2 sztárja egy igazi kaméleon, akinek nagyon nehéz megismerni önmagát.

Mindig változott a kinézete, a külseje és a gondolkodásmódja. Volt, hogy az adott partnere szerint gondolkodott néha, de volt, hogy valaki hatással volt rá, és akkor megint máshogy gondolkodott. Sokszor meg akartam kérdezni tőle, hogy ebben hol vagy te.

- árulta el az Adom a napom műsorában. Gabi és Krausz Gábor válásáról pedig csak annyit mondott, hogy:

Most látom azt, hogy ő rendben van. Kilépett egy házasságból, amit ő nem akart már annyira. Hozzáteszem, azért ezekhez a dolgokhoz két ember kell.

Vera szerint nincs értelme fejtegetni mindenkit mindenáron. Időnként érdemes csak elfogadni az embereket kritizálás nélkül.

Tóth Gabi egy igazi kaméleon testvére szerint (Fotó: TV2)

Gyűlöletcunami

Az énekesnő egyáltalán nem érti, mi ez a nagy parádé, ami Gabi körül van. Úgy érzi, óriási túlzás az a gyűlöletcunami, amit kap, pláne annak tekintetében, hogy Gabi mennyi sikert elért már élete során.

Komoly popsztár életútja van, amit Gabi végig járt.

- emelte ki a beszélgetés végén Tóth Vera.