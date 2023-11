Tóth Vera új dala a világ szörnyűségeire válaszol

Az Ilyen szép a világ című dalnak komoly mondandója van. Tóth Vera arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy ne csak a híradóban látott, social médiában olvasott szörnyűségekből ítéljük meg a világot.

Tóth Vera tehetsége az ünnepeket is szebbé varázsolja - Fotó: Makovics Kornél

– Az elmúlt időben folyamatosan arról lehetett olvasni és hallani, hogy háború van, járvány van, hogy az emberek miképpen bántják egymást, és emiatt és emiatt gyakran megrendült az általános biztonságérzetünk, és a szorongás is sokkal erősebb az emberekben. Mivel sajnos sokszor nincs ráhatásunk ezekre a történésekre, sokan tehetetlennek érzik magukat, velem együtt.

Persze tudom, hogy a világ problémáit és konfliktusait egymagam nem tudom megoldani, énekesnőként viszont abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy dalokon keresztül tudok az embereknek örömöt szerezni.

Egyedül a saját életemre van ráhatásom, és a különleges képességemet, mint az éneklés, szeretném jóra fordítani – mesélte lapunknak az énekesnő. – A “keserédes” karácsonyi dalunk arról szól, hogy milyen fontosak az emberi kapcsolatok, hogy karácsony este együtt lehetünk, hogy a sok megtört szárnyú ember, egy asztalnál ülve nevet egy kicsit a saját életén, tragédiáin és ez így gyönyörű.

Tóth Vera minden embernek üzen

A dalhoz videoklip is készült, amit meghitt, ünnepi hangulatban vettek fel a lányok, Vera és Szandi, akik a klipben egymásnak, de legfőképpen a világnak éneklik el a dalt.

Iván Szandra és Tóth Vera állítják, attól szép a világ, ha az emberek figyelnek egymásra - Fotó: hot! magazin

– Az ünnepek összehozzák az embereket, sokkal fontosabb ilyenkor a szeretet, az újrakezdés, a megújulás energiája a levegőben lebeg, együtt elfeledjük a problémáinkat arra az egy-két “áldott” napra ahogy a dalban is hallható. Viszont vannak olyan emberek, akik ünnepekkor is egyedül vannak, vagy nincs otthonuk, és az utcán élnek, őket sokszor csak egy idegen mosolya ölel át ezekből az apró gesztusokból töltekeznek, nincs több számukra és ez szerintem nagyon szomorú. Próbálom őket is megszólítani a dallal, szeretném éreztetni az emberekkel, hogy igenis mindenki fontos, és nem csak ilyenkor kell törődnünk egymással. Ettől lesz szép a világ, ha figyelünk egymásra, sosem késő elkezdeni így élni és néha kilátni a saját életünkből – folytatta Vera, aki úgy érzi, ő az élő bizonyíték arra, hogy sokszor a hozzáállásunk megváltoztatása is hozzásegíthet ahhoz, hogy jobb legyen az életünk. – Ha bizonytalan vagyok, mindig a családomhoz és a férjemhez fordulok, nekem ők a legfontosabbak. Voltam már sokszor mélyen, de a tapasztalások a környezetem támogatása és sok önismereti tréning után, mindig elillantak a felhők és napról napra elkezdtem értékelni az élet apró örömeit, pozitívan szemlélni a világot, és ezzel bevonzottam azt a sok jót, amiben most élek.

A dal zenéjét és szövegét Iván Szandra szerezte, akivel Vera azonnal megtalálta a közös hangot.

– Nagyon jó vele dolgozni, egy hullámhosszon vagyunk, ami ritka. Egyikünk sem könnyű eset; van, hogy megyünk fejjel a falnak, de a végén mindent meg tudunk beszélni, és a végeredménnyel mindketten teljes mértékben elégedettek vagyunk.