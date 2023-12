Széchenyi Lili már tudja, mire költené a Sztárban Sztár leszek! fődíját

A Sztárban Sztár leszek! döntőse, Széchenyi Lili elárulta, mire költené a győztesnek járó pénzjutalmat. A műsor nyereménye idén ugyanis megkétszereződött, és 20 millió forintra nőtt, mellé pedig egy 10 milliós autót is kaphat az első helyezett. Lili azonnal tudta a választ, mit venne a nyereményből:

Jogosítványt szeretnék!

- jelentette ki.

A szüleimnek erre nincs kerete. Viszont ha megnyerem a versenyt, akkor nem is lenne rá szükség, hogy beszálljanak anyagilag.

- tette hozzá.

Széchenyi Lili nagyon vágyik már egy jogosítványra (Fotó: Bors)

Tanácsot fog kérni

A 20 milliónak egy részét persze karrierje beindítására költené. Viszont nem akárhogy! Előbb kikérné hozzáértők véleményét.

Tanácsokat kérnék, esetleg szereznék egy menedzsert. Pályakezdőként sajnos nem tudom, hogy kell elkezdeni egy zenei karriert. Jobbnak látom, ha ebben valaki helyre igazít

- mesélte lapunknak. Azt viszont nem gondolja, hogy tanácsadó nélkül esetleg elszállna a költekezést illetően.

Tudatosan szoktam kezelni a pénzt. Ha nincs, aki segítsen a karrierem beindításában, akkor sem fogok minden forintot azonnal elkölteni

- folytatta a kérdésünkre adott válaszát.

Lili csak valaki segítségével vágna bele a zenei karrierbe (Fotó: Bors)

Utazni is fontos

Lili nagy világjáró. A Sztárban Sztár leszek! előtt is az volt, és utána is az szeretne maradni. Két úticél is van már a fejében a jövőre nézve.

Jó lenne meglátogatni a nővéremet Indonéziában. Emellett Spanyolországba is régóta vágyakozok. Amúgy az is tervben van, hogy a nyereményből kifizessek egy spanyol nyelvtanfolyamot

- mondta lelkesen az énekesnő. Ugyanis, mint kiderült, barátja nagyon jól beszél spanyolul, amit Lili kicsit megirigyelt.

Az autó szinte mindegy milyen

Nem mondanám, hogy rajongok az autókért.

- árulta el titkát a fiatal lány. Nem ért az autókhoz, ezért nem is foglalkozott még azzal, hogy milyen lesz, ha megnyeri a 10 millió forint értékű járművet.