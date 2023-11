Nagyon nehéz, ami Széchenyi István ükunokájára vár ma este

Széchenyi Lili egy igazi színfoltja a Sztárban Sztár leszek! idei évadának. Nemcsak történetével, de tehetségével és kitartásával is bizonyított már Széchenyi István ükunokája, aki először lett adásnyertes. Kiderült, hogy egy számára nagyon nehéz produkció következik, amit sokat kell gyakorolnia, hogy ki tudjon mozdulni a komfortzónájából.

Széchenyi Lili teljesen ki kell, hogy lépjen a komfortzónájából (Fotó: Bors)

Dögösnek kell lennie a színpadon

Most vasárnap egy igazi végzett asszonya, Elle King bőrébe kell bújnia Lilinek, akitől ez a fajta szerep nagyon távol áll. Csak az segít neki, hogy tudja, nem magát kell alakítania, hanem más bőrébe kell, hogy bújjon.

– Mindig inkább az ilyen fiúsabb dolgok vonzottak ruhában és sportban is, így hát az a fajta dögös tánc sem áll annyira közel hozzám. Nincs egy ilyen nagyon csajos mozgásom, jelenlétem, hangom, és a sminkelés, meg a hajjal való sokáig babrálás is távol áll tőlem. Azért is nehéz nekem ez a feladat, mert a mindennapi életben sem szoktam magam illegetni – kezdte a Borsnak az énekesnő, aki szereti komfortosan és jól érezni magát minden esetben, mert számára ez többet jelent minden fajta külsőségnél.

Lili szerint a nőiesség mindenkinek mást jelent (Fotó: Bors)

Relatív a nőiesség

A tehetséges énekes azt vallja, a nőiesség mindenki számára mást jelent és nem akar sztereotípiák közé szorulni. Teljes nőnek érzi magát akkor is, ha nincs kisminkelve. Édesanyja mellett nevelkedett ilyen szemlélettel.

– Szeretem, ha kényelmesek a dolgok, amiket viselek, nyilván szeretek jól kinézni, de mondjuk nem egy tűsarkútól érzem azt, hogy szép vagyok. Úgy hiszem, akkor nézek ki a legjobban, amikor jól is érzem magam, ez persze nem azt jelenti, hogy nem szoktam szépen felöltözni, vagy sminkelni, de számomra a boldogság és a komfort és az, hogy jól érzed magadat a bőrödben jelenti a szépséget – jegyezte meg Lili.