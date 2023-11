Szabó Ádám elárulta, mikor jöhet a baba

Szabó Ádám és szerelme, Farkas Jennifer kapcsolata rohamtempóban fejlődött. A zenész nem is várt sokat, pár hónap múlva eljegyezte szerelmét, majd egy hónapja ki is mondták a boldogító igent. A harmonikaművész elmesélte a Borsnak, hogyan is érzik magukat férj és feleségként, illetve mik a terveik a jövőre nézve.

– Nagyon szuperül vagyunk, sokak számára csak egy papír, de mégis sokkal komolyabb lettem, mint előtte – kezdte a Borsnak Szabó Ádám, aki hozzátette, hogy mai napig szívesen gondol a nagy napjukra.

A pár bevallása szerint annyira élvezték az esküvőjüket, hogy szívesen újra átélnék mindennap.

Fantasztikus volt az esküvőnk, Jenni is csodaszép volt, így nem csoda, hogy szívesen megismételnénk. De mivel nem lesz még egyszer esküvőnk, mivel örökre együtt maradunk, majd az évfordulóinkat tesszük hasonlóan varázslatossá

– mesélte a zenész.

A varázslatos esküvő után nem tudták hosszasan kiélvezni a mézesheteket, de elmondásuk szerint egy rövidebb nászútra azért el tudtak menekülni.

– Sajnos egy hosszabb utazásra most nem volt lehetőségünk, de így is eljutottunk Olaszországba, a Garda-, és a Comói-tóhoz. Nagyon szép tájon voltunk, így is végtelenül élveztük, de majd későbbre tervezünk egy hosszabb nyaralást – mesélte a boldog ifjú pár.

A pár biztos abban, hogy örökre együtt maradnak (Fotó: hot! magazin)

Komoly tervek a jövőre

Általában a friss házasok szinte már az igen kimondása után megkapják azt a kérdést, ami komoly fejtörést okozhat nekik: Mikor érkezik a baba? Szerencsére Ádámék már egymás között is megvitatták a családalapítás kérdését!

– Jenni és én is szeretnénk a babát, készen állunk. De majd csak jövőre kezdünk bele a babaprojektbe – mesélte Ádám.