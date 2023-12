Súlyos baleset, segítséget kér Stana Alexandra

Az egész ország ismeri azt a balerinát, Tóth Nikolettet, akit tavaly egy Jókai utcai ház falai hibás kivitelezés miatt maga alá temettek. Az akkor 26 éves táncművész csodával határos módon túlélte a tragédiát, de azóta is kerekesszékben él.

Niki életét teljesen tönkretette a Jókai utcai házomlás.

Niki azonban nem adta fel, azóta is hősiesen küzd azért, hogy újra színpadra állhasson egyszer. Terápiára, kezelésekre jár, aminek azonban sajnos megvan az ára. Éppen ezért létrehozták számára a Tóth Nikolett Alapítványt. Ez mellett pártol most Stana Alexandra is, aki egykor Niki mellett táncolt az ExperiDance Tánctársulatban.

A Dancing with the Stars profi táncosnője most egy Instagram-posztban, az alapítvány pólóját viselve jelzi: ő is támogatja művésztársa, egykori kollégája felépülését.

Mi táncosok sokszor mondjuk azt, hogy mind egy nagy család vagyunk. A család pedig összetart, legyen szó bárkiről. Nem hagyunk harcost magára a csatamezőn. Most arra kérünk Téged, legyél Te is a családunk tagja és támogasd annak a csodálatos balerinának a felépülését, akit nemrég súlyos baleset ért. Nikinek az intenzív rehabilitációs kezelések mellett, szüksége van egy olyan speciális autóra, mely megkönnyíti számára a közlekedést. Tegyünk együtt azért, hogy ez lehessen az Ő karácsonyi ajándéka.

A Tóth Nikolett Alapítvány jelenleg egy autóra gyűjt, hogy megkönnyítsék Niki számára az utazást.