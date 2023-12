Szívfacsaró látvány: Radics Gigi párja megmutatta a változást

Hihetetlen látvány, a csupasz falakig lebontották a Dancing with the Stars stúdióját.

A döntő mámoros pillanatai. Fényáradat, csillogás, diszkógömbök konfettieső. Ma már nehéz elhinni, hogy egykor így nézett ki a stúdió (Fotó: BS)

Gigi párja mutatta meg a változást

A TV2 székháza területén lévő stúdiók mesés produkcióknak adnak otthont, nemrég például a Dancing with the Stars nézőit kápráztatták el a fények, a díszletek, a csillogás. Ennek mára nyomát sem látni, a stúdió falai üresen konganak.

A szívszorító látványba a táncos showműsor egyik kulcsfigurája, Baranya Dávid engedett betekintést. Radics Gigi profi tánctanára az Instagramján osztotta meg a felvételt, amin elmondja:

– És akkor most ilyen a stúdió. Azért így kicsit szomorúbb a helyzet. De remélhetőleg jövőre megint felépül! – utalt arra, hogy új évaddal folytatódhat a sikerműsor. A döntőben egyébként Stohl András is utalt erre, sőt, a korábbi győztesek, Gelencsér Timi, Tóth Andi és Csobot Adél extraprodukciója után még azt is megszellőztette, hogy talán egy All Stars évaddal folytatódhat a műsor: tehát a korábbi évadok üdvöskéi lépnének újra parkettre.

A korábbi évadok győztesei örülnének, ha egy új évadban visszatérhetnének a parkettre (Fotó: BS)

Kulisszatitkok a show-ból

Még októberben, az első élő adás előtt engedett betekintést a kulisszák mögé a Metropol. Kiderült: másfél hónapig épült át a stúdió, ami nemcsak a tíz párnak biztosított parkettet, de 250 fős nézőközönségnek is helyet adott! A bulihangulatról tizenhat óriási diszkógömb gondoskodott, de több ezer csillogó gömb jelent meg égősorokon, kiegészítőkön, az öltözőkben. Ráadásul a korábbi éveknél jelentősen nagyobb, 100 négyzetméternyi LED-fal gondoskodott a jó látási viszonyokról, ami minden eddiginél szebb látványt eredményezett. Ezen felül további ötszáz lámpa, és több száz méter kábel volt beépítve a stúdióba.