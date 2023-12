Magyar sztárnagymama lesz a Dancing with the Stars következő táncosa?

Élete talán legboldogabb születésnapját ünnepli Nyertes Zsuzsa, aki most már nagymamaként készül az ünneplésre. A színésznőt a jeles nap alkalmából a Mokkában is felköszöntötték, egy hatalmas csokor virággal.

A születésnapos színésznőnek gyönyörű virágcsokorral kedveskedtek. Fotó: Mokka TV2

A színésznő bő egy hónapja osztotta meg a Mokkában az örömteli hírt, hogy nagymama lett: kisunokája, Olivia, ma már öt hónapos. Örömteli hír volt továbbá az is, hogy édesanyja, aki korábban combtörést szenvedett és tüdőgyulladást kapott, ha bottal is, de már egyedül jár és jól van - Nyertes Zsuzsa elmondása szerint ez a kettő volt számára a két legszebb születésnapi ajándék.

Amikor az emlékezetes születésnapokról faggatták, elárulta, hogy a 35 éves kor betöltése egyike volt ezeknek, hiszen akkor lett édesanya, de a 40, 50 és 60. születésnap is nagyon megmaradt benne: ezek mindegyikét a színpadon töltötte, a fellépéseket pedig hatalmas bulik követték. Idén csendesebb ünneplésre kerül sor: a gyerekekkel tölti majd, főz számukra valami finomat és szolidan ülik meg a jeles napot.

Ezt követően megkérdezték tőle, hogy szereti-e, ha ünneplik, vagy inkább a csendet kedveli.

Azért azt imádom, amikor a közönség állva tapsol, vagy ott ünnepelnek a színpadon, ki nem szereti, azért lettem színésznő. De ezeknek a csendesebb ünnepléseknek is éppúgy örülök

- hangzott a válasz.

Azzal kapcsolatban, hogy kerek most az élete, vagy maradt még néhány tétel a bakancslistáján, amit szeretne kipipálni, a színésznő azt felelte, ugyan kereknek találja az életét, de továbbra is vannak tervei a jövőt illetően. Leginkább utazgatni szeretne, elsősorban a családjával, az unokájával együtt, emellett a színpaddal és a műsorokat illetően is vannak még vágyai. Egyik ilyen nagy álma az, hogy bekerüljön a Dancing with the Starsba.

Most már, hogy az Eszenyi Enikő volt, gondoltam, hogy most már egy nagymama is elférne a következő évi Dancing with the Starsban. Majd meglátjuk

- mondta el Nyertes Zsuzsa, aki a közelgő karácsonnyal kapcsolatban még elárulta, az anyukájánál gyűlik össze a család: összesen 18-an lesznek.