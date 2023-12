Stana Alexandra féltve őrzött titkát árulta el - Videó

Stana Alexandra napjaink egyik legsokoldalúbb médiaszemélyisége, hiszen amellett, hogy a Dancing with the Stars egyik profi táncosnője, egy nagysikerű podcastet is vezet társával, Bertivel.

Stana Alexandra a táncparketten kívül is sikeres. (Fotó: Knap Zoltán)

A legújabb részben megpróbáltak rájönni, hogy hogyan lehet olyan kompromisszumokat kötni egy párkapcsolatban, hogy megmaradjon a boldogság mindkét félnél. Jelen esetben az összeköltözésnél felmerülő nehézségeket tárgyalták ki, amiben mindkettejüknek bőven van tapasztalata.

Váratlanul derült ki Stana Alexandra titka

A beszélgetés elején Stana Alexandra még jókedvűen viccelődött Bertivel, majd valahogy szóba kerültek a káros szenvedélyek, mivel az újdonsült szingli táncosnő elárulta, hogy a podcast felvételének reggelén legurított fél liter energiaitalt, ami csak akkor szokása, ha például egy feszített próbafolyamat kellős közepén extra energiára van szüksége. A Dancing sztárja emellett a kávét sem veti meg reggelenként.

A beszélgetés ezen pontján Bertinek sikerült lelepleznie Alexandra féltve őrzött titkát. Nevezetesen azt, hogy a kávé mellett olykor elszív egy elektromos, füstmentes cigit is.

„Négy éve, amióta benne vagyok a médiában, remekül titkoltam ezt a dolgot, úgyhogy most lebuktattál ország-világ előtt” - nevetett Szandi, majd bevallotta: tisztában van vele, hogy neki is vannak káros szenvedélyei.

Hírbe hozták Marics Petivel

Az már teljesen biztossá vált, hogy Alexandra párkapcsolata nem állta ki az idő próbáját Meggyes Dáviddal, két év után szakítottak. Sőt, Meggyes Dávidot azóta már egy szőke szépséggel látták a székesfehérvári karácsonyi vásárban. Stanát pedig nem mással hozták hírbe, mint a táncpartnerével, Marics Petivel. A rajongóknak ugyanis már a Dancing with the Stars műsorában szemet szúrt, hogy Stana Alexandra és Marics Peti talán túlságosan is közel kerültek egymáshoz. Apró érintésekből, szavakból, vagy csupán a szemük csillogásából következtettek arra a nézők, hogy ez tényleg több volt, mint tánc, ám miután az egyik mokkás interjúban is megjelent vendégként a páros, sokaknak egyértelművé vált, hogy mi is a helyzet. Történt ugyanis, hogy a Dancing utolsó adása előtt a döntős párok az esélyeket latolgatták, Szandiék pedig többször is, eléggé félreérthető helyzetbe kerültek. Peti szinte végig táncpartnere combját fogta, Alexandra pedig két kézzel ölelgette az énekes karját, vagy éppen a hátát simogatta.

Ez persze nem jelent még semmit, de a rajongók így is biztosra veszik, hogy valami alakul a páros között.