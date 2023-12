Hivatalosan is elváltak! Ilyen volt Krausz Gábor és Tóth Gabi házassága képekben

Pedig minden olyan szépen indult, igazi álompár volt Tóth Gabi és Krausz Gábor. Hatalmas volt a szerelem, a romantikus lánykérést csodálatos esküvő követte, majd megszületett közös gyermekük, Hannaróza. Irigylésre méltó volt az életük, de az idillnek nyáron vége szakadt, sőt már a válást is kimondták.

Hat évig szerette egymást Krausz Gábor és Tóth Gabi

Nyáron sokakat meglepett, hogy a sztárpár bejelentette: hat év után szakítanak. A válási procedúrát nem húzták sokáig, és most már hivatalosan is elváltak.

– Még karácsony előtt jártunk a bíróságon, ahol elválasztottak minket, köszönhetően annak, hogy mindenben megegyeztünk – mondta a hot! magazinnak Krausz Gábor. – Tehát hivatalosan is elváltunk Gabival. Korábban arról szóltak a hírek, hogy el sem indítottuk a válópert, de ez nem igaz, egyszerűen csak nem beszéltünk erről. Teljes egyetértésben ültünk egymással szemben, mindenben megállapodtunk, nem volt semmilyen vitás kérdés. Mindkettőnknek a lányunk, Hanni a legfontosabb, akit továbbra is együtt nevelünk, tehát közös felügyeletben állapodtunk meg. Szeretnénk őt megóvni mindentől, hogy továbbra is szerető közegben nevelkedjen. A biztos családi háttér a legfontosabb, és ezt igyekszünk megteremteni számára mindketten.

