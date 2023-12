Eljött a várva várt pillanat: nagy bejelentést tettek Shane Tusupék

Shane Tusup és Nagy Viktória Zoé kapcsolata még tavaly kezdődött el, és gyorsan szintet is lépett, miután novemberben már az eljegyzésüket is bejelentették. Nemrégiben pedig az is kiderült, hogy gyermeket várnak.

Shane Tusupnak és Nagy Viktória Zoénak kislánya lesz Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

A sztáredző a napokban a YouTube-on osztott meg egy videót, a rózsaszín konfettik pedig elárulták, hogy kislányuk lesz. Néhány snitt erejéig azt is látható volt, hogy a pár milyen babanevekben gondolkozik. A szerelmesek a videóban látható táblára a Skylar, az Olivia Ann és a Charlotte neveket írták fel.

Mutatjuk a nembejelentő videót: