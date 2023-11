Shane Tusup és mennyasszonya gyereket várnak

Shane Tusup és korábbi edzettje Nagy Viktória Zoé néhány napja robbantották a bombát, hogy megtörtént köztük a lánykérés. Akkor azt gondolhatták a rajongók, hogy ez az egyetlen újdonság a pár háza tájáról, azonban hatalmasat tévedtek. Most a csütörtöki Best Magazin címlapján árulták el, hogy közös gyereket várnak.

Egy ultrahangos felvétellel a kezükben jelentették be a nagy hírt /Fotó: Best magazin

Most egy ultrahangos felvétellel a kezében jelentette be az álompár, hogy gyermeket várnak. Arról, hogy hány hónapos terhes Viki, és hogy mikorra várható a kis csöppség születése, arról a csütörtöki Best magazinban olvashattok részletesebben.