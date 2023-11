Az eljegyzés után derült ki: ilyen valójában Shane Tusup és Nagy Viktória Zoé kapcsolata

Már a szerelmük első mozzanatairól is a hot! magazinban számoltak be, azóta tudunk róluk sok mindent. Azzal is tisztában lehetünk, hogy Shane Tusup és Nagy Viktória Zoé nem élnek a földtől elrugaszkodott életet, sőt inkább kerülik a felhajtást. Hajlanak az egyszerűség felé, így amikor Shane elhatározta, hogy felteszi a nagy kérdést a kedvesének, inkább a romantikára és a meglepetésre ügyelt, mint a nagy csinnadrattára.

Shane Tusup a Citadellán tette fel a nagy kérdést Nagy Viktória Zoénak (Fotó: hot! magazin)

– Hosszú ideje szerettem volna megkérni Viki kezét, de folyamatosan azon gondolkodtam, hogy mi lehetne a legjobb alkalom erre. Szerettem volna jelentőségteljes, izgalmas, de közben természetes lenni. Azt mondtam Vikinek, hogy egy gin-koktél rendezvényre viszem, amit az üzlettársam öt perccel előtte lemondott. Mivel ez egy megbeszélt dolog volt, nem is idegeskedtem, ami már feltűnő volt Vikinek, mert az üzleti életben nem ismerek tréfát. Így, ha már a Citadellán voltunk, elvittem sétálni, és az első csókunk helyszínétől száz méterre letérdeltem, és megkértem a kezét. Tudom, mennyire szereti az apróságokat, én pedig nem vagyok híve a drága, látványos, túltolt dolgoknak, így az eljegyzésnek is inkább a meghitt részére mentem rá. Gondolkodtam, hogy az évfordulónkon kérjem-e meg a kezét vagy egy közös utazáson, hiszen régóta szeretnénk elmenni Balira, de végül maradt a régimódi, romantikus módszer – kezdte Shane a hot! magazinnak.

Ezt imádja Nagy Viktória Zoé Shane Tusupban

A megismerkedésük óta eltelt jó pár hónap, de azóta is tisztán emlékeznek, hogy mi volt az a néhány tulajdonság, ami legelőször megfogta őket a másikban, és azóta is imádják egymásban.

– Nagyon tetszett benne az, hogy romantikus és előzékeny; számomra beletartozik a férfiasságba, ha pél­dául valaki kinyitja nekem az ajtót. Így volt az első ran­din­kon is, ami ajtónyitással és egy csokor rózsával indult – mesélte Viki.

– Az első pillanattól kezdve szerelmes voltam. Imádom a lelkét, azt, hogy gondoskodó és végtelenül romantikus – sorolta Shane, hogy őt mi fogta meg először a párjában. – Mellette igazi férfinak érezhetem magam.

Passzolunk, magas érzelmi szinten vagyunk. Amikor meetingen van, és nem beszélünk, már nagyon hiányzik, pedig csak pár órára megy el itthonról. Nekem ő az otthonom: először érzem azt, hogy tartozom valahová.

Ilyen heves szerelemmel megélt kapcsolatban elkerülhetetlen, hogy olykor összeszólalkozzanak a felek, ha valamiben nem értenek egyet, de ők ezeket a kényes helyzeteket is remekül tudják kezelni.

– A mi kapcsolatunk alapja az őszinteség. Mindent megbeszélünk, mindenről közösen döntünk. Van olyan, amikor elsőre nem tetszik az, amit a másik mond, de akkor is meghallgatjuk az érveit, hiszen szeretjük átlátni a másik nézőpontját, ami igaz a magán- és az üzleti életre is – tette hozzá a menyasszony.

A szerelmesek szinte minden napja a romantika jegyében telik (Fotó: hot! magazin)

„Én elvégeztem a meló rám eső részét, innentől Vikin áll az esküvő”

A gyűrű kiválasztásának kérdése mindig fontos része a lánykérésnek, később pedig az esküvőnek, így az üzletember különösen nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a párja a legjobbat kapja tőle.

– Ez nem a végső változata a gyűrűnek. Édesanyám tervezőként dolgozik Los Angelesben, ő fogja véglegesíteni a gyűrűt Viki igényei szerint, így ez folyamatban van, de szerencsére a szerelmemnek remek ízlése van, ezt pedig az üzleti életben is látom. Egyszer van ilyen alkalom az életben, így szeretnénk megadni a módját – mesélte Shane.

A lánykérést követően az első napirendi pont az esküvő és annak részletei, amiről – nem meglepő módon – hasonlóan gondolkodnak, és inkább az érzelmekre helyezik a hangsúlyt, mintsem a nagy felhajtásra.

– Én elvégeztem a meló rám eső részét, innentől Vikin áll az esküvő – nevetett Shane. – Mindkettőnk édesanyja tudta, hogy mi fog történni, így amikor mesélte nekik a történteket, próbáltak meglepődni, és úgy tenni, mintha nem tudták volna az egészet előre.

A gratulálások után az első kérdésük az volt, hogy mikor lesz az esküvő, mert szeretnének segíteni minden előkészületben. Mindketten egykék vagyunk, így a szülőknek különösen jólesett, hogy az egy szem gyermekük megházasodik

– ecsetelte az edzőként is elismert fiatalember, aki korábban Szoboszlai Do­mi­nik­kal is dolgozott.

A szülők – érthetően – már tűkön ülnek, kérdezgetik, hogy mikor mehetnek a menyasszonnyal ruhát próbálni vagy virágokat válogatni.

– Ha Shane-en múlna, már holnap házasodnánk, hiszen neki mindegy, hogy nagy vagy kicsi, itthon vagy külföldön: a lényeg, hogy az a mi napunk legyen, és valóra váljon a kislánykori álmom. Boldog vagyok, hogy ennyire törődik a lelkemmel.

„Nincs rajtunk nyomás a gyerekvállalás miatt”

Mivel Shane kettős állampolgár, jogosan merül fel a kérdés, hogy itthon tervezik-e az életüket vagy inkább kiköltöznének az USA-ba, és ott alapítanának családot.

– Remekül vagyunk itthon. Viki családja és a cégünk is itthon van, az én szüleim pedig Kaliforniában, így egy részem mindig oda fog tartozni, de az életünk itt zajlik, és imádom Magyarországot, a sportot, az üzleti életet. Magyarországon tervezünk megöregedni, és mindig is itt lesz az otthonunk – mondta őszintén az edző.

Egyelőre úgy érzik, nincs rajtuk nyomás a gyerekvállalás miatt (Fotó: hot! magazin)

A gyermekvállalás egy olyan kérdés, amivel sokan folyamatosan bombázzák a szerelmespárt, azonban erről is határozott véleményük van, hiszen még szeretnék élvezni az együtt töltött időt.

– Már a kapcsolatunk elején felmerült ez a kérdés, de lépésről lépésre haladunk, nem siettetünk semmit. Nincs rajtunk nyomás a gyerekvállalás miatt, hiszen egy életre tervezünk. Élvezzük az együtt töltött időt, és ahogy hozza a sors, úgy lesz gyermekünk. A lánykéréssel is hasonlóan voltam: nem stresszeltem rá, hanem amikor éreztem, megléptem – vallotta be Tusup.