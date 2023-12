Nemrég egy megcsalt sztáranyukának csapta a szelet Demcsák Zsuzsa vőlegénye

Meglepő felfedezésre bukkant a Bors! Kiderült, hogy hónapokkal ezelőtt Demcsák Zsuzsa újdonsült vőlegénye egy másik magyar sztáranyukának csapta a szelet. A negyvenes éveiben járó Ferenc a nála bő 10 évvel fiatalabb, az akkor már hivatalosan is elvált Horváth Grétának üzengetett a Facebookon. Az Ázsia expressz egykori győztese rengeteget változott külsőre és belsőre egyaránt, miután egyedülálló lett. Közel 30 kilótól szabadult meg, néhány plasztikai beavatkozáson is átesett és nem utolsó sorban sok időt fordított arra, hogy lelkileg is rendbe tegye magát. Mint mondta, úgy érzi, ez sikerült neki, ezért bátrabban meri megmutatni magát.

Gréta átváltozása sokaknak feltűnik a mai napig (Fotó: TV2)

Ennek jegyében született meg az a tavalyi képsorozat is, ami egy vitorláson készült Grétáról fürdőruhában és egy strandruhában. A fotókra érthető módon csak úgy özönlöttek a lájkok és a hozzászólások, hiszen Gréta elég bombasztikus volt akkoriban is. Többek közt egy olyan férfi is kommeltált a bejegyzéséhez, akinek a személye most utólag lett igazán érdekes. Ő ugyanis nem más, mint Demcsák Zsuzsa jelenlegi, titokzatos vőlegénye.

Ma már Demcsák oldalán boldog vőlegény Ferenc (Fotó: Szabolcs László)

Online hódoló

A közvélemény által csak Ferencként ismert férfi nem rejtette véka alá, hogy nagyon tetszik neki, amit a válása okozta sokkból kilábalni próbáló sztáranyuka képein lát.

Gorgeous! Back to shape

- írta az üzletember Grétának, ami annyit tesz, hogy „Gyönyörű! Újra formában”. Ebből két dolog vonható le egyértelműen. Az egyik, hogy az influenszert elég szemrevalónak tartotta, a másik pedig, hogy nem akkor találkozott először a képeivel, hiszen észrevette a változást is. Az online bókra azonban nem érkezett válasz, legalábbis nyilvánosan nem. Aminek persze lehet az oka az is, hogy rengeteg kommentet kap egy nap, és nem minden celebnek van arra ideje, hogy az összeset át is nézze. De az sem kizárt, hogy Gréta csak nem akart reagálni az egyébként jóképű Ferenc udvarlására.

Ferenc nem titkolta, hogy tetszik neki, amit lát (Fotó: Facebook)

Megy a titkolózás

Demcsák Zsuzsa a Farm VIP idei évadának felvételén még azzal viccelődött, hogy milyen gyorsan véget ért második házassága, de akkor még nem sejthette, hogy még ennél is gyorsabban fog továbblépni. Utána szeretett bele ugyanis a tehetős, több lábon álló üzletemberbe, akivel hipersebességre kapcsolt a románcuk, hiszen néhány hónap alatt eljutottak az eljegyzésig is. Amiről eleinte sokan azt hitték, hogy csak egy félresikerült poén a műsorvezető részéről, de aztán a Bors kiderítette, hogy ki is valójában Ferenc, aki ilyen hamar magába bolondította a kétgyermekes anyukát.

A rejtélyes lovag a negyvenes éveiben jár, vagyis ugyanaz a korosztály, mint a műsorvezető, aki vitathatatlanul élete legjobb formájában van, boldognak és kiegyensúlyozottnak tűnik. Egy rövid kutatómunka után azt is megtudtuk, hogy a férfi egy igazi kozmopolita, aki fontosnak tartotta, hogy a világ több pontján, különböző kultúrákban is tapasztalatot szerezzen. Ezt bizonyítja az is, hogy felsőfokú tanulmányait egy nívós amerikai egyetemen végezte el, később pedig, egészen 2015-ig egy férfiaknak szóló magazin nemzetközi igazgatója volt. Az általa alapított cég legfőképp kommunikációval, számítógépes animációval és rendezvényszervezéssel foglalkozik. Teszi mindezt Magyarországon, Ferenc viszont emellett Szingapúrban is dolgozik.

Ám hiába a sok információ, Zsuzsa továbbra sem hajlandó nagyon beszélni választottjáról, sőt az arcát is csak egy sejtelmes fotón mutatta meg eddig.