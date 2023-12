Micsoda hír: közös projektbe kezdhet Bodnár Attila és Kertész Ricsi

A Magyarország, szeretlek! című showműsor hazánk egyik legnépszerűbb és legkedvesebb műsora volt, mióta csak elrajtolt. A Duna TV képernyőin most éppen Bodnár Attila, Pap Rita, Kertész és Vágó Bernadett bukkantak fel, és az bizonyos, hogy megérdemelték volna a győzelmet.

Fotó: Mate Krisztian

A fináléban azonban olyat pörgettek, amitől mindenki álla leesett, az ellenfél pedig 60 ponttal elhúzott. Ekkor a képernyő előtt minden magyar azért szurkolt, hogy az utolsó pörgetés jól alakuljon: ha ugyanis Bodnár csapata kihúzza a 100 pontot, a másik csapat pedig a csődöt, akkor győzelmet arathattak volna.

Szerencsére ez pontosan így is történt, így a szeretett csapat nagy örömmel vonulhatott be az öltözőbe. Itt aztán táncra is perdültek, Kertész Ricsi pedig elénekelte a kedvenc slágerét. Attilának nagyon tetszett a produkciója, és rögtön megkérdezte, hogy lenne-e kedve az új Modern Hungária Slágershow-ban mint énekes-humorista-koncertmester-showman. Ricsi nagyot nevetett, de azért örömmel elvállalta a felkérést.