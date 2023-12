Meghan Markle elszólta magát: kisfiának nem teljesülhet a karácsonyi kívánsága

Továbbra is forrnak az indulatok a brit királyi család és Harry herceg, valamint Meghan Markle között, így nem is kérdéses, hogy a botrányokat halmozó pár nem Angliában, hanem az Egyesült Államokban, saját otthonukban tölti az ünnepeket. Természetesen míg a szülők alighanem egy kis nyugalomra vágynak, addig a gyerekek, a négy és fél éves Archie, valamint a kétéves Lilibet nagy valószínűséggel el lesznek halmozva ajándékokkal – ugyanakkor még ők sem kaphatnak meg mindent. Ezt maga Meghan Markle fecsegte ki egy nyilvános kérdezz-felelek során, melyen a The After című Netflix-produkció sztárjával, David Oyelowóval, valamint rendezőjével, Misan Harrimannal vett részt.

Még a kis Archie sem kaphat meg mindent Fotó: Toby Melville / AFP

Tudni kell, hogy a rendező egyébként kiváló fotós is, emellett a hercegi pár közeli barátja is, a kis Archie pedig – aki édesanyja elmondása szerint mindig kiemeli, hogy ő nem négyéves, hanem már négy és fél – teljesen rákattant a fényképezésre.

– Misan megmutatta neki, amikor legutóbb nálunk járt, hogy hogyan kell fényképezni, én pedig vettek Archie-nak egy fényképezőgépet. Persze nem Leicát, mint amilyen Misannak van – tette hozzá a hercegné, amire a Mirror beszámolója szerint a teremben mindenki felnevetett. Meghan hozzátette:

Azt mondtam neki: Nem kapsz Leicát, még karácsonyra sem!"

Különleges ajándékot kapott Archie a néhai királynőtől

Arról sajnos nincs hír, hogy a kis Archie végül mit kap idén karácsonyra, azt azonban Harry herceg egy korábbi talkshow-beszélgetés során felfedte, hogy a néhai II. Erzsébet egy alkalommal megkérdezte Meghant, hogy a kis Archie mit szeretne, ő pedig azt mondta, hogy egy gofrisütőt – amit meg is kapott a királynőtől, és amit állítólag azóta is nagy örömmel használ a család reggelente.