Harry herceg szerint a gyermekei nincsenek biztonságban Angliában

Igencsak különös per zajlik épp Nagy-Britanniában, melynek Harry herceg az egyik résztvevője. Mint köztudott, a herceg és felesége, Meghan Markle 2020-ban jelentette be, hogy nem kívánnak többé a brit királyi család aktív tagjai lenni. Lemondtak kötelességeikről, majd pedig az Egyesült Államokba költöztek. Jelenleg is ott, egész konkrétan Kaliforniában, Montecitóban élnek, itt is nevelik a gyermekeiket, a négyéves Archie-t és a kétéves Lilibetet. Sajnos azonban itt sem igazán örülnek a jelenlétüknek, meg hát a botrányok miatt Angliában sem várják őket épp tárt karokkal. Az is kétséges, hogy az uralkodócsaláddal valaha sikerül kibékülniük. Nos, Harry jelenleg épp azért pereskedik, mert amióta lemondtak, értelemszerűen nem jár nekik (közpénzen) az a fajta védelem, ami a királyi család aktív tagjainak. Ő azonban ezt most is szeretné magukénak tudni, amikor Angliában járnak.

Harry úgy érzi, ugyanaz a védelem jár nekik is, mint mondjuk Vilmoséknak Fotó: AFP

Noha maga Harry nem jelent meg személyesen a legutóbbi tárgyaláson, de ügyvédjén keresztül küldött egy vallomást, melyben az áll: nem úgy történtek a dolgok 2020-ban, ahogy mindenki hiszi. Ők ugyanis nem elhagyták, hanem el kellett hagyniuk Angliát. Emellett arról is beszélt: bármennyire is szeretné, jelenleg (megfelelő védelem nélkül) nem érzi biztonságban a gyermekeit az országban.

– Nagy szomorúság volt mindez számunkra a feleségemmel együtt. Úgy éreztem, arra kényszerítenek, hogy lépjek vissza és hagyjam el az országot. Az Egyesült Királyság az otthonom.

Az Egyesült Királyság központi szerepet játszik a gyermekeim örökségében, és azt szeretném, hogy olyannyira otthon érezzék magukat itt, mint az Egyesült Államokban, ahol jelenleg élnek. Ez azonban nem történhet meg, ha nem lehetséges biztonságban tudnom őket brit földön

– idézi a herceg bíróságnak intézett szavait a Mirror.

– Nem sodorhatom veszélybe a feleségemet, és vonakodom veszélybe sodorni magamat is – tette hozzá, kiemelve: szerinte törvénytelen és igazságtalan, hogy megfosztották őket a nekik járó védelemtől.