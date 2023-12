Kitálalt Danny exe: tudta, hogy romantikus viszonya lesz a táncpartnerével

Bizonyára mindenkinek rettenetesen hiányzik a Dancing With the Stars. A TV2 sikerműsora a fél országot a tévé elé láncolta, és hétről hétre nagyon vártuk, hogy meglássuk: milyen csodás tánccal varázsolnak majd el a hírességek. Ó, mennyire szerettük nézni, ahogyan Hunyadi Donatella - mint egy pillangó - kiengedi önálló szárnyait, ahogyan Radics Gigi önbizalomra kap, ahogyan Marics Petiből előtör a férfi, és ahogyan T. Danny bebizonyítja, hogy táncosnak született. A versenyt Krausz Gábor és csodás partnere, Mikes Anna nyerte meg, ennek pedig nagyon sokan örülnek, vannak azonban, akik szerint Danny sokkal jobban táncolt. Nem csak Magyarországon vált azonban ki forró indulatokat a műsor.

Karusz Gábor, T. Danny és Marics Peti kerültek a döntőbe / Fotó: hot! magazin

Angilában is nagy népszerűségnek örvend a táncos műsor. A Strictly Come Dancing nagyon hasonló koncepcióra épül: profi táncosokkal ropják a sztárok. A szigetországban pedig ennek akkora sikere van, hogy még egy karácsonyi külön kiadással is készülnek, amelybe több sztárt is meghívnak. Így például ebbe a karácsonyi adásba hívták meg a híres rugby-játékost, Danny Ciprianit, és egy egész országot megdöbbentett a hír, hogy igent mondott.

Nemrég jelentették be ugyanis feleségével, hogy négy év után elválnak, és külön utakon folytatják. Mióta azonban hivatalosan is bemutatták, mint a Dancing új táncosát, forró képek kerültek elő leendő táncpartnerével. A felesége ezzel kapcsolatban végre kitálalt, és elmondta, hogy egyáltalán nincs meglepve. Tudta előre, hogy a házassága kudarcba fulladt, és azt is, hogy ha Danny elvállalja a Dancing szereplését, ilyen romantikus viszonyról árulkodó képek fognak kiszivárogni a partneréről - írja a Mirror.