Bosszút állt T.Danny barátnője a zenészen?

Ma már nem titok, hogy a Dancing With The Stars döntőse Telegdy Dániel, azaz T.Danny és Kecskés Enikő egy párt alkotnak, azonban kapcsolatukat nemrég vállalták csak fel a médiában. Látszólag dúl a szerelem a fiatal pár között, azonban minap egy olyan érdekes dolog történt, amit nem tudott senki sem hova rakni. Enikő ugyanis kiposztolt egy képet, de nem a barátjával, majd ez gyorsan el is tűnt a közösségi-oldaláról.

Nincs minden rendben T.Danny és Kecskés Enikő között? (Fotó: Szabolcs László)

Bosszú lenne?

Kecskés Enikő az Ázsia Expressz idei évadában szerepelt barátnőjével. Versenytársuk volt Pető Brúnó is, akivel a modell párja, T.Danny nagyszerű kapcsolatot ápol, még közös zenéjük is van. A minap Enikő kirakott egy közös képet Brúnoval egy eseményről, amin mindketten részt vettek, de a modell párja sehol sem volt a fotón. Miután kirakta Enikő a képet, utána rá pár órára le is törölte nem megmagyarázott indokból. Ez egy bosszú akart lenni a zenésznek címezve? Vagy csak Dani lett a semmire féltékeny és emiatt került le az Ázsia Express két versenyzőjének közös képe?

Csak helyesírási hiba

Az igazságot nem tudhatjuk, miért is lett letörölve a kép, de egyesek arra gyanakodnak, hogy a sztárpárnak nem a legjobb a kapcsolata, ugyanis már korábban is szakítottak egyszer ismeretlen okból. Mások ezt az egészet csak egy félreértésnek gondolják és úgy vélik, hogy csak egy ártalmatlan helyesírási hiba miatt törölte le Enikő a képeket. A szkeptikus kommentelők szerint azonban itt ennél többről lehet szó.