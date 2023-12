Imádnivaló fotót tett közzé Tóth Vera Hannarózáról

Tóth Vera életben mindig is fontos szerepet töltött be a családja. Imádja testvére, Tóth Gabi kislányát, Hannarózát, nemrég pedig boldogan osztotta meg azt is, hogy eggyel többen lettek: egy ennivalóan édes kiscica, Muci költözött be hozzájuk.

Élete két fontos szereplője egymásért is odavan. Fotó: Makovics Kornél

A jelek szerint a kis szőrmókot nemcsak Vera, de az unokahúga is a szívébe zárta: az énekesnő a minap egy imádnivaló fényképet posztolt a kiskedvencéről és Hannarózáról.

Gyereknek, gyerek a barátja

- írta a fotó melletti posztjában Vera, amelyet ITT lehet megtekinteni.