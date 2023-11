„Boldog együtt töltött éveket” – Végre megtörtént, tündéri aprósággal bővült Tóth Vera családja

Akik egy kicsit is jobban figyelemmel kísérik Tóth Vera éltét azok jól tudják, hogy az énekesnőnek milyen fontos a család rengeteg időt tölt imádott unokahúgával, a kis Hannarózával is.

Újabb taggal bővült Tóth Vera családja Fotó: Makovics Kornél

Vera emellett nagy állatbarát is, amikor tud segít a bajba jutott négylábúakon, illetve otthonát több aprósággal is megosztja. Nemrég sajnos egyik kis kedvencét elvesztette, most azonban egy újabb kis pihe-puha cukisággal bővült a „családja”, ugyanis mint kiderült a Megasztár egykori győztese és férje befogadott árva kiscicát.

Új kandúr érkezett a házba

„Egyik nap Palkonyán dekoráltunk, csinosítgattuk a portánkat, majd Irénke néni elköszönt, hogy kész a konyhai munkákkal és hazamegy, majd visszafordult és megkérdezte, hogy: Nem kell egy kiscica? Ott lakik a fészerben náluk egy baba macska, nem tud vele mit kezdeni, valahogy odaszületett a helyi macskáktól, úgy 3 hónapos lehet. Mire kimondta ezeket a mondatokat, már rajtam volt a kabát, hogy indulok vele. Na, így vagyunk mi, Muci cicával, az új kandúrral a házban. Szerintem Fülöp cica is bírná:-)”

– írta Vera az Instagram-oldalán megosztott bejegyzés, amelyhez ez cuki fotót is posztolt Muci cicáról. Rengetegen írtak az énekesnőnek a szőrpamacsa kapcsán, sokan gratuláltak újabb jövevényhez,illetve hálájukat fejezték ki, amiért ilyen csodás otthonra lelt az állat.

Jajj Vera, a te lelked annyira csodás. Boldog együtt töltött éveket

– írta egyik követője.

