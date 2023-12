Visszatérne Harry a királyi családba? Rövid, de beszédes választ adott a herceg

A brit királyi család életét eddig is amolyan "szappanoperaként" követte nyomon a világ: vadabbak és valódibbak voltak mindig is, mint mondjuk Kardashianék, ugyanakkor szimpatikusabbak is. Alighanem ezét van, hogy amikor Harry herceg és Meghan Markle kijelentette 2020 elején, hogy köszönik szépen, nem kérnek többet az uralkodó családból és lemondanak kötelezettségeikről, szinte egy emberként követte mindenki az eseményeket, és követi a mai napig. Miközben egyre nagyobb botrányok övezik a házaspárt, valójában mindenki két kérdésre szeretne választ kapni. Egyrészt arra, hogy lehetséges-e, hogy a brit királyi família és Harryék békejobbot nyújtsanak egymásnak, és elsimítsák a nézeteltéréseket, másrészt arra, hogy Harry szeretne-e, hajlandó lenne-e visszatérni a családba, és újfent aktívan kivenni a részét azok feladataiból.

Vajon láthatjuk valaha is Harryt hivatalosan a brit királyi családot képviselve megjelenni valahol? Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Nos, a Mirror cikke szerint ez utóbbi kérdésre bizony maga Harry herceg adott választ, méghozzá még az év elején, amikor önéletrajzi könyvét reklámozta. A 60 Minutes című műsor vendégeként Anderson Cooper szegezte neki a kérdést, miszerint véleménye szerint dolgozhat-e újra a királyi család hivatalos tagjaként. Harry rövid, ám annál beszédesebb választ adott.

– Nem – jelentette ki velősen, és noha különösebben nem fejtette ki válaszát, annyit még hozzátett:

Nem látom, hogy ez megtörténhetne.

A herceg egyébként az interjú folyamán azt is elárulta: ő és felesége nyitott lenne a párbeszédre a családdal, készek békülni, erre azonban a másik oldalról nem éreznek hajlandóságot.

– A labda az ő térfelükön pattog. Meghan és én is folyamatosan azt mondjuk, hogy nyíltan bocsánatot kérünk bármiét, amit rosszul csináltunk, de akárhányszor rákérdezünk, senki nem mond nekünk konkrétumokat, vagy bármit. Építő jellegű beszélgetést kell folytatnunk, olyat, ami csak négyszemközt történhet meg, úgy, hogy nem szivárog ki – magyarázta.