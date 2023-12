Nekimentek a kommentelők G.w.M-nek: „A betegségével takaródzik!”

Semmilyen körülmények között nem ajánlott gépjárművet vezetni, mivel a fül kristályok elmozdulása általában szédülést, egyensúlyzavart, de a legrosszabb esetben még eszméletvesztést is okozhat. Ezek tudatában nem tartom biztonságosnak, ha bárki is a volán mögé ül ebben az állapotban. Ráadásul az ilyen fül-orr-gégészeti problémák a legtöbb esetben lassan gyógyulnak, tehát több hétig is szenvedhet a beteg az előbb említett panaszoktól