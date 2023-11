Ebből baj lesz: G.w.M egy maréknyi emberért kockáztatta az egészségét

Kulcsár Edina nemrég a fizetős családi csatornájukon árulta el, hogy G.w.M-et a depresszió mellett komoly egészségügyi problémák is gyötrik, ezért az orvosa szigorúan eltiltotta minden idei fellépéstől, és állandó nyugalomra intette.

G.w.M nem fél kockáztatni az egészségét. (Fotó: TV2)

A fül-orr-gégészeti problémáktól szenvedő rapper azonban nem tud ölbe tett kézzel ülni, hiszen minden bizonnyal úgy van vele, hogy a közönség szeretete által meg tud szabadulni az egészségügyi gondoktól, és a depressziója is tovatűnik. Még akkor is, ha ez a közönség nem is olyan népes!

- Rengetegen írtatok a napokban. Egyelőre magamat szeretném újraépíteni (mentálisan, lelkileg)... Egy tuti, hogy a mélységekből tudtam magaslatokba repülni gyerekkorom óta, szóval ha érkezni fogok, mind zeneileg, mind személyesebb dolgokkal (könyv, stb.), azokról tudni fog az ország, viszont még időt kérek. Barátkozom az állapotommal, de elindult bennem már valami. Szeretlek titeket! Hamarosan visszatér a King Kongotok

- vetítette elő visszatérését a gyengélkedő King Kong, az újabb koncertre pedig nem is kellett sokáig várni.

Blama a böllérfesztiválon

A rapper (aki tényleg volt már jobban is) szombaton a XIV. Gyomaendrődi Disznótoros és Tímás János Böllérpálinka Emlékversenyen lépett fel a kicsike, városi sportcsarnokban, és bár a lelke mélyén vélhetően zajos tömegre számított, a tomboló nézők ezúttal máshol tették tiszteletüket, vagy éppen otthon maradtak a meleg szobában.

A Reddit nevű közösségi oldalra felkerült egy fotó, amin jól látszik, hogy a betegeskedő G.w.M koncertjét saccperkábé 20 ember követte figyelemmel, minden előzetes igyekezet és reklám ellenére. A kép készítője kiemelte, hogy a zenész valóban nem volt a legjobb formában, ám így is megtett mindent, hogy a rajongói remekül érezzék magukat.

Ám a rapper követői között bőven akadnak olyanok, akik szerint kisgyermekes apukaként felelőtlen dolog vezetni, cigizni, ne adj Isten fellépni, ha az ember komoly egészségügyi problémákkal küzd.

Magyarázkodniuk kell a fizetős csatorna miatt

G.w.M és Kulcsár Edina nemrég közölték a hírt, miszerint Vargáék címmel egy valóságshow-t indítanak, amelynek lényege, hogy jó pénzért a családjuk életébe engednek betekintést, ezzel pedig sokakat felidegesítettek. Az előfizetőknek mindent megmutatnak a magánéletükről, a boldog perceket és a rosszabb periódusokat egyaránt. Szerintük ez teljesen rendben van, még akkor is, ha emiatt nagyon sokan elfordultak tőlük.

Edina például férje rosszullétét is pénzzé tette, a felvételen G.w.M maga mondta el, hogy nem akarja a videót, mert sem fizikálisan, sem lelkileg nincs olyan állapotban, hogy a családi reality-ben szerepeljen, de ekkor már nem volt visszaút.