Ez roppant kínos: Újra G.w.M-en röhög az egész internet, szétszedik a kommentelők

Egy emberként ugrott neki az internet népe G.w.M-nek, polgári nevén Varga Márknak, aki nem sokkal több mint egy hete indította el első fizetős családi csatornáját Kulcsár Edinával. A sztárpár ígérete szerint havonta néhány ezer forintért olyan exkluzív, intim tartalmakhoz jutnak az előfizetők, amik tökéletesen jellemzik a mindennapjaikat, kettejük szerelmét és közös lányuk, Amara fejlődését.

Mindenki G.w.M-en nevet (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

A sok magyarázkodásra okot adó reality egyik részéből szivárgott ki egy képkocka, ami szélsebesen terjedt el a neten, és mint sok más hasonló felvétel, a Reddit nevű közösségi oldalon landolt. A fotón G.w.M látható, aki elmondása szerint imádja a méregdrága, menő autókat, a luxusórákat, nemrég pedig azzal kavart nagy port, hogy egy köteg húszezres társaságában videózta le magát. Magyarán vitathatatlanul van mit a tejbe aprítania, vagy legalábbis ezt mutatja a látszat.

Hívják a divatrendőrséget!

A fentieket figyelembe véve egészen érthetetlen, hogy G.w.M miért pózol egy szakadt, lyukas melegítőfelsőben a szóban forgó képkockán. Félreértés ne essék, minden felső, ruhanemű megadhatja magát egyszer, ám akinek van minimális szépérzéke vagy igényessége, az nem veszi fel többet a szakadt holmit. Ezt vallják legalábbis a kommentelők, akik rendkívül kritikusak G.w.M stílusérzékét illetően. A szakadt aranyfelső mellett azt is megjegyezték, hogy a mackónadrágja zsebét be se tudja gombolni.

− Pattannak a cérnaszálak... Minden ilyen igényesen feszül rajta.

− Az csak egy titkos zseb, a hakni számláknak.

Nem először nevetnek rajta

Az egyébként komoly egészségügyi problémákkal küzdő rapperrel már többször is előfordult, hogy az élcelődő fotelhuszárok áldozatává vált. Elég csak arra gondolni, amikor a helyesírási hibákkal tarkított tetoválásai miatt vált beszédtémává, vagy éppen azért, mert a nevét angolul nem is úgy kell kiejteni, ahogy ő teszi. G.w.M-et azonban látatóan mindez nem zavarja, hiszen olyan, mintha önként és dalolva jelentkezne az újabb pofonért.

Kulcsár Edina stílusa teljesen megváltozott

Egyesek szerint nem G.w.M öltözködési stílusa az egyetlen, ami hagy némi kivetnivalót maga után. Sokan úgy vélik, Kulcsár Edina stílusa is teljesen megváltozott, amióta a rapperrel van, és nem feltétlenül jó irányba.

− Nagyon proli!

− Az utcán nagy ívben kikerülném.

− Ügyvédek helyett inkább stílustanácsadásra költs!

A kommentáradat kiváltója Edina egy korábbi posztja volt, ott ugyanis arany melegítőfelsőben pózol, egyik lábán rózsaszín, másikon fehér cipőfűzős sportcipővel. Bár ruháján kívül a rikító sárga hajára is jöttek kommentek. Például, hogy borzalmas, ízléstelen és ócska. De voltak olyan kommentelők is, akik szerint nem átalakulásról van szó, csupán most mutatkozott meg Edina igazi énje.

Szerintetek mi az igazság?