"Egy hónappal ezelőtt maratont futottam, most pedig járni tanulok" - állapotáról vallott Széphalmi Juliska

Ahogy arról a Bors elsőként számolt be, Széphalmi Juliska térde november elején, balett órán roppant meg. Először azt gondolta, nincs nagy baj, azonban nem sokkal később kiderült, porcleválása van és műteni kell. A vizsgálatok után felgyorsultak az események, és nagyjából két héttel ezelőtt túl is esett az operáción. Egy nappal később hazaengedték a kórházból, azóta pedig otthonában gyógyul. A gyönyörű táncosnő számára meglehetősen nehéz ez az időszak, mert folyamatosan segítségre szorul. Bár már túl van a varratszedésen, még egy ideig csak mankóval tud közlekedni. Egy hosszú rehabilitáció, gyógytorna vár rá, csak hetek múlva térhet vissza a színpadra.

Nemrég második térdműtétjén esett át Fotó: Markovics Gábor

A sztáranyuka nehéz időszakot tudhat maga mögött. Még nyáron boldogan mesélt lapunknak új szerelmével, azóta véget ért a kapcsolata. Lelkileg megtört, de most végre egy örömhírről számolhatott be. Juliska az előző térdműtétje után kezdett el futni, időközben olyannyira az élete részévé vált, még a maratont is bevállalta. Akkor még nem is gondolta volna, hogy később ezért díjat fog kapni. A közösségi oldalán számolt be a történtektől.

Tegnap kaptam egy díjat!

– Én vagyok az a művész, aki ebben az évben az első maratonját futotta – írta Juliska, aki arra is kitért, hogy hálás, hogy egy évvel ezelőtt belevágott az addig számára szinte lehetetlen „küldetésbe”. Köszönetet mondott az elismerésért, és a sok elismerő szóért, amit az átadón kapott. – Meg kell jegyeznem eléggé abszurd volt, ahogy mankóval betipegtem. De rögtön mondtam, nyugi, balett óra közben sérültem le. Nem futás közben…

Tényleg milyen az élet. Egy hónappal ezelőtt maratont futottam, most pedig járni tanulok.

– Kérlek benneteket, sportoljatok és járjatok színházba! Foglalkozzunk a testünkkel, de a lelkünkkel is! Csak így lehet teljes az élet! Számomra biztosan! – írta a táncosnő.