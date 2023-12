Dúl a szerelem L.L. Junior és Blanka között - még a közlekedési szabályok sem számítanak

L.L. Junior ezer fokon ég, folyamatosan koncertezik, igazgatja az új csirkebizniszét, és romantikusabbnál romantikusabb órákat él meg a fiatal szerelmével, Dárdai Blankával. A nagy boldogságban azonban rendre elfelejti, hogy nem szabad szabályt szegni. Pedig nem ártana ezen agyalnia, hiszen az elmúlt időszakban többször is meggyűlt a baja a hatóságokkal.

L.L. Junior az Érdi járásbíróság épülete előtt a válóperén 2023 október 4-én (Fotó: Bors)

Szerelem

L.L. Junior több mint egy évvel ezelőtt szeretett bele Dárdai Blanka énekesnőbe. A románcról a kezdetekben nem tudott a közvélemény, ami érthető, hiszen a zenész épp válófélben volt a kislánya édesanyjával, Körtvélyessy Kingával. A szerelmesek egy idő után azonban nem titkolóztak tovább, rendre kéz a kézben jelentek meg hivatalos eseményeken és egyre gyakrabban posztoltak közös fotókat a közösségi felületeiken. Bár a kapcsolatuk többször is válságba került, szakítottak is, végül újra egymás karjaiban találták magukat. Így van ez most is, a nyár végén megszakították egymással a kapcsolatot, de most újra egy párt alkotnak.

Blanka és Junior újra egy párt alkotnak (Fotó: Instagram)

Veszélyes vezetés

A páros most megint egy nagyon boldog életszakaszban van, erről Junior friss posztjai árulkodnak leginkább. A zenész képeket és videókat tesz közzé a közösségi oldalán, melyeken rendre feltűnik a fiatal szerelme is. Az egyik legutóbbi posztja azonban megint többet mutat annál, mint amit Junior szeretett volna... A híresség egy romantikus reggelüket mutatta meg egy rövid videóban, a baj csak az, hogy az autóban, vezetés közben videózik éppen. Az Instagramon 24 óráig elérhető story-ban az látszik, hogy kettesben ülnek a zenész új kocsijában, hangosan szól a zene és közben szerelmes pillantásokat váltanak Blankával. Vagyis a sofőr mindenre figyel, csak az útra nem... Teszi mindezt úgy, hogy augusztusban gyűjtött be 6 büntetőpontot és fizetett ki 90 ezer forint közigazgatási bírságot egy olyan gyorshajtás miatt, amit szintén ő rögzített telefonjával az Instagram-oldalára.