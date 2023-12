BRÉKING: Budapesten koccant autójával Stohl András

Stohl András izgalmakkal teli évet zárhat: számos színházi premier és féllépés mellett műsorvezetői feladatokból sem szenvedett hiányt, legutóbb a Párharc mellett a Dancing with the Stars parkettjén láthattuk. De a magánéletében is örömteli esemény történt: májusban megszületett első unokája, Róza.