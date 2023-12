Kiakadtak a kommentelők: helyesírási hibát találtak T. Danny testén

Telegdy Dániel, azaz előadónevén T. Danny testén olyan tetoválást vettek észre a kommentelők, ami helyesírási hibával lett befejezve. Gyorsan híre ment a képnek, amin látszódik a zenész mellkasán lévő tetoválás, ami nemcsak megnevettetett sok embert, de talán még több embert ki is akasztott. Vajon a Dancing with the Stars döntőse direkt kérte így varrást, vagy csak elnéztek valamit? Ezt fejtegeti most az internet népe.

T. Danny mellkasán helyesírási hiba van. (Fotó: Fotó: Tv2)

Helytelenül lett leírva

Dani mellkasán egy érdekes koncepciójú tetoválás található, ami egy internetes üzenetváltást akar megörökíteni a testén. Biztos fontos emlék fűzheti hozzá, ugyanis mély üzenete van, a bökkenő viszont az, hogy nem felel meg a magyar helyesírás szabályainak:

— Szívesen megmentelek — áll a beérkező üzenet szövegbuborékjában.

— lehet hogy ramenne a te szived is — látható a kimenő szövegbuborékban megfelelő ékezetek, központozás és nagybetű nélkül.

Ez a tetoválás látható a zenészen. (Fotó: Bors/Reddit)

Ezen csámcsognak

Az internet népe azonnal felkapta a témát, és nagyon sok ember reagált a zenész mellkasán fekvő tetoválásra. Voltak, akik bírálták, mert véleményük szerint eléggé maradi a tetoválás, másokat meg teljesen kiakasztott, hogy a helyesírási hibák vannak benne.

— Miért van az elsőn ékezet, míg a második mondatban nincs? Kifolyik a szemem tőle — írta egy kommentelő, mire rengetegen hasonlóan reagáltak.

Te magadra irattatnád egy életre helytelenül, vagy inkább átírnád ékezetesen, ha már a bőrödön díszeleg életed végéig?

— akadt ki egy másik kommentelő, míg mások inkább úgy gondolják, hogy a megosztó tetoválás a régi Facebookos idézetek hangulatát idézi.

Ez ilyen régi 2011 Facebook idézet vibe

— írta egy hozzászóló, akinek véleményével rengetegen egyetértettek.