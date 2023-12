Berki Mazsi elhagyja az országot

Berki Mazsi megérdemli a pihenést, az elmúlt hónapokat ugyanis nem csak az üzletei felvirágoztatásával, de kemény boksz edzésekkel is töltötte, aminek meg is lett az eredménye: minden ellenfelével elbánt egy celebeknek rendezett gálán, ahol ő lett az abszolút győztes. A kimerítő időszakot most egy festői országban - feltételezhetően Afrikában - mozogja ki, a családja társaságában.

Titokzatos férfi

Mazsi és a párja, Zoltán nem először utazik egzotikus országba karácsonyra, tavaly például - a Bors buktatta le őket - titokban Zanzibárra mentek, hogy ott pihenjék ki az év fáradalmait, illetve elbújjanak a kíváncsi szemek elől. Azon az utazáson még nem tudta a nagyvilág, hogy ki az a titokzatos férfi, aki elrabolta az özvegy szívét, ma már azonban nyíltan felvállalják a kapcsolatukat, kéz a kézben jelennek meg nyilvános eseményeken.

Berki Mazsi és Zoltán moziba is járnak Fotó. (Forrás: hot! magazin)

Mesebeli Afrika

A Bors birtokába jutott információk szerint a szerelmespár most újra útnak indul. Hogy pontosan hova mennek, azt Mazsi nem szívesen árulta el, de utalást mégis tett az úti céllal kapcsolatban. (Innen sejthető, hogy megint Zanzibár lesz a helyszín.)

Jövő csütörtökön repülőre szállunk és elutazunk egy másik kontinensre

— mondta a Bors megkeresésére Berki Mazsi, akitől arról érdeklődtünk, hogy hol és milyen körülmények között tölti a karácsonyt?

— Azt, hogy pontosan hova megyünk, nem árulom el, az azonban nem titok, hogy abban az országban már voltunk karácsonyozni és szilveszterezni is.

Mazsi emellett sok fontos részletet árult még el:

A párommal megyünk, az ő gyermekével, az én kislányommal és Zoli édesanyjával. Ilyen egy igazi mozaik család

— mondta az influenszer, majd így folytatta:

— Az utazásunk első felében a pihenésre és a karácsonyra koncentrálunk, a második részében azonban olyan terveim vannak, melyek az aktivitással kapcsolatosak.