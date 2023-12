Berki Krisztián szelleme üzent a túlvilágról: "Ez sem lesz hosszútávú..."

Szinte hihetetlen, de másfél éve már, hogy Berki Krisztián nincs közöttünk. Az egykori Fradi-vezér tavaly május 6-án, tragikus körülmények között hagyott itt minket, ám Lénárt Évi jósnő állítja, hogy Krisztián a túlvilágról azóta is visszajár. Sőt, minden alakalommal üzen is...

Berki Krisztián szelleme visszajár a túlvilágról (Fotó: Végh István)

"Ez továbbra sem lesz hosszútávú kapcsolat"

A parapszichológus először Berki Krisztián halálának az évfordulóján szólalt fel, miután az egyik éjszaka megjelent nála az üzletember szelleme. Akkor többek között kiderült az, hogy halálában közrejátszott egy 500 éves átok is, de Mazsinak is küldött üzenetet. Ám itt még nem állt meg! Berki folyamatosan felbukkant a jósnőnél, s próbálta a családja tudtára adni, mennyire sajnálja a történteket, de főleg azt, hogy Natinak ott kellett lennie a végzetes éjszakán. Sőt, arra is fény derült, hogy szeretne majd ismét leszületni a Földre, Mazsi közelébe...

Most ismét Évin keresztül szólt gyermeke édesanyjához. Többek között új párjáról, Zoltánról is említést tett...

Berki Krisztián körülbelül egy hete, Luca napján ismét meglátogatott. Ezúttal Mazsinak üzent

– kezdte lapunknak a jósnő.

– Azt mondta, nagyon örül a sikereinek, amiket a sportban és televíziózásban ért el idén. Büszke rá, szerinte Mazsi igazán méltó a Berki névhez, és reméli, még egy darabig megtartja ezt. Bár boldog, hogy van párja, mégis úgy érzi, ez továbbra sem lesz hosszútávú kapcsolat. Viszont az akkor is többet ér neki, hogy mosolyogni látja őt és a kislányát. Számára ez a legfontosabb – tette hozzá Évi, akinek korábbi üzenete egyszer már célba ért, a kérdés csak az, hogy ez is eljut-e Mazsihoz.