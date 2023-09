Ez várhat a szabadulása után Aurelióra: egyet akar édesanyja és a kislánya anyukája

Aurelio 1 éve és hét hónapja vonult be a börtönbe, hogy letöltse az emberrablás miatt rá kiszabott 3 év 5 hónapos büntetését. Az egykori valóságshowhős mégis már most elkezdheti vágni a centit, hiszen nemréiben úgy döntött a büntetésvégrehajtási bíró, hogy megkapja a kedvezményként adható harmadolást. Ez egyben azt is jelenthetné, hogy már elhagyhatta volna a börtönt, ha nem kellene leülnie azt az 1 év 2 hónapot is, amit korábban drogbirtoklásért szabtak ki rá. Ugyanakkor jó magaviselettel ezt a tételt is alaposan lerövidítheti, vagyis, ha minden jól megy, jövő év februárjában hazatérhet Bajára, ahol édesanyján túl kislánya és a gyermek édesanyja is várja.

Aurelio akár családban is élhet a börtön után Fotó: Markovics Gábor / hot! magazin

Aurelio kislányának anyukája nem akar egyéjszakás kaland lenni: „Él benne a remény”

A másfél éves Annabella anyukája nagyon szeretné, ha a szabadulása után a volt valóságshow-szereplő végül mellette és kislánya mellett kötne ki. Aurelio valóban többször tett már olyan kijelentést, hogy szeretne a kislánya életének szerves része lenni, ugyanakkor arról is beszélt: a lány anyjával nem kívánja összekötni az életét. A Ripostnak most arról mesélt az anyuka egyik ismerőse: ő határozottan örülne annak, ha folytatódna a kapcsolatuk, ugyanis ő maga sosem úgy tervezte, hogy egyéjszakás kaland lesz Aurelio életében.

Gyakran találkozom az anyukával és rendszeresen mesél is nekem a látogatásokról, melyeken rengeteget beszélgetnek Annabelláról, és persze arról, hogy miként vesz majd részt Aurelio a közös gyermekük életében.

Egyelőre csak barátok, de a lány sosem titkolja, hogy él még benne a remény arra, hogy egyszer majd egy fedél alatt, családként élhetnek ők hárman. Az anyuka nem egyéjszakás kalandnak szánta azt a bizonyos együttlétet és össze is tört, amikor Aurelio nem őt, hanem a korábbi szerelmét választotta. Azóta is szereti a gyermeke apját és minden látogatásról nagyon boldogan tér haza. Ahogy én látom, bőven benne van a pakliban, hogy a szabadulás után közös jövőt kezdenek el építeni. Egyébként ezt szeretné Aurelio édesanyja is, aki nagyon sok időt tölt az unokájával – jelentette ki a kislány édesanyjának közeli ismerőse.