Shane Tusup és Nagy Viktória Zoé: Egymás töltői vagyunk

Shane Tusup és párja elmondásuk szerint sok mindenben hasonlítanak, például a munka iránti elkötelezettségükben is, ezért mindkettejüknek megfelel, ha láblógatós nyaralás helyett az üzleti utat fűszerezik meg egy kis romantikával!

Amikor kettesben vannak, Shane Tusup érzelmes és romantikus oldala is megmutatkozik (Fotó: hot! magazin)

Shane-t nemrég meghívták egy motivációs előadásra Erdélybe, közelebbről Tus­vá­nyos­ra, ahová a párja, Viki is elkísérte.

– Szereti, ha elmegyek, mert én más szemüvegen keresztül nézem őt. Kíváncsi a véleményemre, és ez nekem is jólesik. A mostani előadása azért tetszett annyira, mert a beszélgetőtársa, Bedő Imre [A Férfiak Klubja alapítója – a szerk.] elgondolkodtató kérdéseket tett fel Shane-nek arról, hogy miért tartják őt megosztó személyiségnek, miért láthatják agresszívnak a viselkedését. A párom pedig élőben magyarázhatta el, hogy az izgalom extázisát, amelyet akár a medence szélén élt meg, sokan félreértik. A közönségnek lehetősége volt megismerni őt, hogy mi hajtja, rengeteg pozitív visszajelzést kapott – kezdte a hot! magazinnak Viktória.

Shane Tusup és párja hisznek a kommunikációban

A fiatal sportoló állítja, hogy az edzőteremben nem a párjaként létezik mellette Shane. Kemény edzéshez vannak szokva, és azt is megmondja neki, ha valami nem jó, de meg tudják beszélni, hogyan lehetne még jobb.

– Hiszünk a kom­mu­ni­ká­ció­ban, megvitatjuk, ha negatív energiák értek aznap vagy valami nem jól sikerült. Egymás „töltői” vagyunk és egymás legjobb barátai is! Még nem volt olyan vitánk, amit nem tudtunk megbeszélni. A munkában koncentrálunk, de ha hazamegyünk, Shane érzelmes és romantikus oldala is előjön, amit nagyon szeretek benne – sorolta a lány.

– Napról napra mélyebb, egyszerűen fantasztikus a kapcsolatunk – vette át a szót a férfi. – Motiváljuk egymást, és amikor csak tehetjük, élvezzük az együtt töltött pillanatokat és a kutyusaink társaságát. Viki édesanyja is gyakori vendég nálunk.

Hegyek, tavak és egy kis kóstoló

Shane korábban többször is járt már Erdélyben. Az amerikai üzletembert lenyűgözi a hely varázsa és a történelmi emlékek.

– Szeretnék többet tudni a magyarok történelméről, egyre jobban felfedezem a magyar oldalamat, ebben Viki is segített nekem. Sokat kirándultunk a környéken: jártunk a Medve-tónál, a Szent Anna-tónál, megnéztük a kopjafákat a Hargitán. Este pedig szerveztünk egy kis gin­kós­to­lót a barátainknak a szálláson: októberben jön ki az új ízvilág. Az első kiadásunk is nagyon sikeres lett, olyannyira, hogy a Gin Masters 2023 versenyen aranyérmet nyert a London Dry Gin kategóriában és ezüstérmet a szuper prémium kategóriában – büszkélkedett az üzletember. – Örülök, hogy egymás után valósulnak meg az álmaink! Ahogy az előadáson is elmondtam: ha nem kifogásokat keresünk, nem másokra mutogatunk, hanem keményen dolgozunk, minden lehetséges!

A medve nem játék! Shane tavaly is találkozott egy medvével – elmesélte, hogy akkor az utolsó percben kellett beugrania az autóba! – A Szent Anna-tóhoz igyekeztünk, és láttuk, hogy lefékez előttünk egy autó. Hát persze, hogy két méterre ott volt egy medve! De ez kedvesebb volt, mint a tavalyi, aki morgósra vette a figurát, amikor közeledni próbáltam – mosolygott a férfi.