"Kemény munka volt" - Oszvald Marika házát nem kímélte a vihar

Ahogy arról a Bors beszámolt, augusztus elején, egy péntek esti országos vihar Oszvald Marika gödöllői otthonát sem kímélte. Az Operettszínház sztárját a munkája vidékre szólította, éppen Sopronban készült előadására kollégáival, amikor lecsapott a pusztító időjárás. A művésznőt a szomszédja hívta fel, hogy nagy a baj, de csak vasárnap hajnalban szembesült a károkkal, amikor hazaért. Ötven órán át nem volt áram, így a csurig töltött fagyasztója is leolvadt, a benne lévő élelmiszerek kiolvadtak, így minden a kukában végezte. Segítséggel napokon át próbálták az udvart helyrehozni, ám sajnos a ház annyira beázott, hogy a plafon és a fal jelentősen megrongálódott. Kiderült, bizony több százezer forintra tehető a kár, de szerencsére volt biztosítása. Az ügyintézés után felgyorsultak az események, és bár nem tudta, hogy a biztosító fedezi-e teljes egészében a kiadását, a tatarozást meg kellett kezdenie.

Kemény munka volt, de végre túl van a tatarozáson Marika. (Fotó: Sulyok László)

A Bors érdeklődésére végre jó hírrel szolgált: mindennel elkészült, és a ház újra az eredeti fényében pompázik.

A biztosító nagyon tisztességesen mérte föl a helyzetet. Annyit nem fizetett, amennyiből a felújítást elvégeztettem, de nincs okom panaszra, elégedett vagyok.

– Most fogom felkeresni őket, kicsit elavult a szerződésem, kötök egy újat – kezdte lapunknak Marika, majd érdeklődésünkre azt is elárulta, óriási munka volt, de már a helyreállításon is túl van.

– A kertben több fa kidőlt, azokat már kivágattam. Egy hatalmas fenyő veszélyezteti a házat, tavasszal kerül majd sor az eltávolítására.

Könnyű szerkezetes a házam, a beázás miatt a fal vakolatát újra kellett csinálni, és az egész nappalit kifestettem.

– A ház külső falán pedig meg kellett keresni azokat a helyeket, ahol egy újabb nagyobb vihar alkalmával a víz utat törhet magának. Nagy meló volt, de szerencsére volt segítségem. Egy gödöllői hölgyre mindig számíthatok, úgyhogy hála Istennek most már minden rendben van – osztotta meg örömét a művésznő.