"Vasárnap óta szinte meg sem állunk!" – komoly károkat hagyott maga mögött a vihar Oszvald Marika gödöllői házában

A Kossuth- és Jászai Mari-díjas művésznő rengeteg időt, pénzt és nem utolsósorban még több energiát fektetett a paradicsomi idillre emlékeztető gödöllői nyári rezidenciájába. Oszvald Marika még most sem tért napirendre a péntek esti vihar nyomai láttán. Ahogy arról a Borsnak már beszámolt, a telkén a szél és eső majdnem mindent tönkretett.

Oszvald Marikára rengeteg munka vár, mire el tudja tüntetni a vihar okozta károkat Fotó: Markovics Gábor

Több mint ötven órán át nem volt áram

Az Operettszínház sztárjának azért is oly fájdalmas a történtek, mert a telket több mint 40 évvel ezelőtt még édesapja vásárolta, a szívéhez közel álló területet már ő maga alakította ki igényeinek megfelelően. Ez az a hely, ahova a sok utazás, munka után visszavonulhat, és hódolhat szenvedélyének, a kertészkedésnek. A Bors érdeklődésére a színésznő elárulta, még rengeteg munka vár rá, hogy minden visszaálljon az eredeti állapotba.

Vasárnap óta szinte meg sem állunk. A medence mellett lévő kis erdőmben nagyon laza a talaj. Így az ott lévő fát nagyon megrongálta a vihar.

Letört, csaknem kidőlt, gyorsan kellett lépni, nehogy a medencére zuhanjon. Óriási anyagi kárt tudott volna okozni, a plexit darabokra törhette volna. A víz viszont tele van ágakkal, levelekkel, borzalmasan elkoszolódott. Sajnos nem voltam itthon, nem rögzítettem a tetejét, a nagy szél ahogy belekapott, egymásba csapta a fedelét és kinyílt. Ráadásul az apácarácsos kerítést a földből kidöntötte, azt is majd helyre kell hozni. Még a hűtőm olvadt ki, mert több mint ötven órán át nem volt áram – mondta Marika, majd hozzátette, szerencsére van, ami „megúszta”.

– Annak nagyon örülök, hogy a veteményesem nem sínylette meg, és a kis banánfám sem, ami tele van gyümölccsel. Így is van bőven kár, mégsem lehet egy szavam sem, mert tudom, hogy vannak helyek, ahol a tetőt is megbontotta a vihar.

A ház, mivel könnyűszerkezetes, sajnos nagyon beázott. Ahogy itt mesélték, konkrétan keresztbe esett az eső. Nem tocsogott a víz bent, viszont a plafon és az oldala nagyon vizes lett.

Most is hatalmas szél van, de remélem, ez már nem okoz több gondot. Bőven lesz még itt teendő, mire eltakarítunk mindent, és még majd egy festéssel is számolnom kell. A falak hiába fognak kiszáradni, egészen biztos foltokban nyoma marad a beázásnak – árulta el a színésznő.

Bízik benne, hogy az időjárás nem akadályozza meg a Sissi, a magyar királyné című operett következő két előadását Fotó: Knap Zoltán

Félbehagyta a munkát, hogy unokájával találkozhasson

Marikára bőven vár még feladat, de most egy kis időre mindennel leállt, mert szíve Budapestre szólítja.

A kisunokám a legfontosabb számomra, és most indulok hozzájuk. Nem érdekel semmi, mert úgysem tudom nem megtörténtté tenni a dolgokat.

Itt hagyok most mindent, és a többi munkára, a megrongálódott fa kivágására, a takarításra majd holnaptól kerül sor. Lesz segítségem is, úgyhogy pár nap alatt elkészülünk. Addig is remélem, hogy ennek a viharos időjárásnak vége lesz, mert a Sissi, a magyar királyné operettet augusztus 11-én Békéscsabán, 19-én pedig Balatonfüreden játsszuk – mesélte a művésznő.