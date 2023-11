"Nem éreztem annyira jól magam..." - meglepő vallomást tett a TV2 sztárja

Épp, hogy csak elkezdődött a Párharc harmadik évada, de máris búcsúznunk kellett egy sztárpártól. Halastyák Fanninak és Szlépka Armandnak mindössze négy nap jutott a versenyben, ám mint kiderült, kicsit sem csalódottak az eredmény miatt. Főleg az énekesnő, aki lapunknak bevallotta: nem volt számára annyira komfortos a játék...

Halastyák Fanni és Szlépka Armand elsőként esett ki a Párharcból (Fotó: TV2)

„Nem éreztem annyira jól magam”

Fanniról jól tudjuk, hogy ami a szívén, az a száján, így nem titkolta azt sem, hogyan érezte magát a Párharcban...

Nem egy Ázsia Expressz volt...

– kezdte a Borsnak Fanni, aki meg is magyarázta a kijelentését.

– Bevallom őszintén, nem éreztem annyira jól magam, mint az Ázsiában, de ez azért volt, mert teljesen más volt a feladatok jellege. A Párharcban egymás után jöttek az akadályok, amiket le kellett küzdenünk, viszont tavaly az életünkért harcoltunk. Nekem ez jobban ment, mert a jég hátán is megélek. De összességében egyébként jó volt ez a pár nap, érdekes feladatok voltak, és én is a határaimat feszegettem – árulta el a csinos híresség, akitől megtudtuk azt is, mit gondol a többi versenyzőről.

Nem érdekli, mit mondanak a háta mögött

Fanninak és Armandnak volt egy-két kisebb konfliktusa a műsorban, például Rékasi Zsigmondékkal is összeszólalkoztak. Akkor a párost túl cukiskodónak és romantikusnak nevezték, amin egy kicsit meg is sértődtek, de úgy tűnik, sikerült elásni a csatabárdot.

– Bármennyire meglepő az elmúlt napok alapján, én tényleg mindenkit megkedveltem. Még Zsigmondékat is, akikkel azért volt egy kisebb összeszólalkozásunk, de ettől függetlenül jó kapcsolatot ápolunk. És ez igaz a többiekre is! – mondta az énekesnő, aki azt is elárulta, hogy ha visszanézte volna az adásokat, lehet megváltozna a véleménye, de pontosan ezért nem tette.

Így utólag senkiről sem változott meg a véleményem, mert nem néztem vissza az adásokat. Ez egy tudatos döntés, az Ázsiából is csak pár részt láttam. Én azt akkor egyszer átéltem, elraktároztam magamban a saját élményeimet, az pedig, hogy mások mit mondanak rólam a hátam mögött, nem érdekel

– tette hozzá Nemazalány.