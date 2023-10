"Ha egy kapcsolat lezárul..." – megszólaltak a szakításról Rékasiék

Az élet igazán furcsa helyzeteket tud teremteni, és ezt Rékasi Zsigmond és Gallai Melitta a saját bőrén tapasztalta meg. A fiatalok ugyanis egy párként érkeztek a TV2 népszerű műsorának, a Párharcnak a forgatására, azonban kapcsolatuk azt már nem érte meg, hogy adásba kerüljön a show...

Szakított barátnőjével Rékasi Zsigmond (Fotó: BS)

Kihunyt érzelmek vezettek Rékasiék szakításához

Zsigmond és Melitta nem titkolja: szerelmük a Párharc forgatása alatt óriási lánggal égett, elmondásuk szerint szárnyaltak. Idővel aztán rájöttek, hogy a sors nem szánt nekik közös jövőt, így jobbnak látták, ha külön utakon folytatják. Ám ez nem jelenti azt, hogy ne gondolnának tisztelettel egymásra.

– Részemről, ha egy kapcsolat lezárul, akkor az lezárul. Mi a műsor forgatása alatt szárnyaltunk, de rá kellett jönnünk, hogy nem közös az utunk. Most már mindketten a saját életünket egyengetjük, de továbbra is tisztelettel gondolok Melittára. Semelyik volt páromról sem fogok ócsárolva beszélni a jövőben, igyekszem ezt kulturált kereteken belül tartani – mondta el a Borsnak Rékasi Károly és Détár Enikő fia, akivel Melitta is egyetértett.

Ez részemről is így van! Tisztelem Zsigmondot, és hálás vagyok neki, hogy vele élhettem át ezt a kalandot

– tette hozzá a fiatal lány, aki valóban óriási kalandnak élte meg a műsor forgatását, hiszen nemcsak a félelmeit küzdötte le, de saját komfortzónájából is kilépett. Ez igaz Zsigmondra is.

Óriási kalandnak élték meg a műsort, ám amire adásba került, már nem alkotnak egy párt (Fotó: BS)

"Igyekeztünk egymás útját egyengetni"

Azt jól tudjuk, hogy a Párharc közel sem egy sétagalopp. Sőt... Embert próbáló feladatokból nincs hiány, idén pedig ez hatványozottan így lesz.

Én nagyon élveztem a Párharcot, szerintem Zsigmonddal szárnyaltunk

– kezdte Melitta.

– Rengeteget adott mindkettőnknek az életéhez, nagyon jó tapasztalás volt ez a műsor. Fantasztikus embereket ismerhettünk meg, az élményeket pedig tovább visszük egy életen át – tette hozzá Zsigmond, aki szerint nagy összhang volt közte és volt barátnője között.

Úgy gondolom, hogy mi végig támogattuk egymást, de nyilván voltak olyan dolgok, amikben némileg több rutinom volt, mint Melittának. Összességében viszont igyekeztünk egymás útját egyengetni

– fogalmazott a fiatal híresség, november 6-tól pedig kiderül, mennyire sikerült összetartaniuk a versenyben!