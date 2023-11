Megtudtuk, miért veszett össze közeli hozzátartozóival Nagy Feró

Nagy Feró januárban töltötte a 77. életévét. A születésnapját egy óriási bejelentéssel koronázta meg, ugyanis hatalmas megtiszteltetés érte, a Beatrice fennállásának 45. évfordulója alkalmából az MVM Dome-ban ünnepelhet velük a közönség. Azóta hónapok teltek el, és felgyorsultak az események. Vészesen közeledik a nagy nap, amikor az elmúlt hónapok feszített munkájának gyümölcsét megtekinthetik a rajongók. A Bors a zenekar egyik próbájába is betekinthetett, hogyan is készülnek a december 9-én tartandó hatalmas bulira. A Kossuth-díjas énekes elárulta, rendkívül feszült időszak van és áll még előttük, minden percük a koncert körüli szervezéssel telik.

– Folyamatos megbeszélések zajlanak az egész stábbal. Rengeteg időnket viszi el. Minden apró lépést tisztázni kell, hogy az elképzeléseinket a színpadon száz százalékosan tudjuk megvalósítani – kezdte lapunknak.

Iszonyú munka, gyakran még éjjel is felébredek, és ha eszembe jut valami, lejegyzetelem, nehogy elfelejtsem.

– Írtam egy forgatókönyvet, a szerint fogunk lépésről lépésre haladni. Ez segíti a technikai személyzetet abban, hogy tudják, mi a dolguk. A koncert előtt néhány nappal lesz a főpróba, ahol még az utolsó simításokra kerül majd sor. A 45 éves a Beatrice az én életemnek a története is – árulta el érdeklődésünkre.

A Bors a Beatrice próbáján járt (Fotó: Szabolcs László)

„Teljesen rendben vagyok fizikailag”

A Beatrice az elmúlt évtizedekben megszámlálhatatlan koncertet tudhat maga mögött. Azt gondolnánk, hogy ennek köszönhetően már minden rutinból megy, de nem így van. A zenekar meglepő színpadképpel készül, ami igazán megadja majd a nóták értelmét. Alaposan ki kell dolgozni a részleteket, ez pedig hatalmas felelősséggel jár.

– Feszült vagyok, az utóbbi időszakban sokszor összeveszek a közelebbi hozzátartozóimmal.

Ez az életem legfontosabb bulija. Ha valami nem úgy történik, ahogy szeretném, vagy szomorkodom, vagy épp ellenkezőleg rájövök, talán még jobb is lesz.

– Mint egy film vagy színházi rendezésnél, itt is próbáljuk megtartani, amit a rendező – vagyis szerény személyem – kitalál. Utána lehet változtatni, finomítani. Most nagy türelem kell hozzám, és úgy látom, az asszony ezt nehezen viseli. Sokszor látja, hogy idegbeteg vagyok, na de nincs mit ezen szépíteni, óriási teher van a nyakamban. De megoldódik, december 10-én már nem leszek ingerült – mondta nevetve, majd komolyra fordítva a szót elárulta, más miatt is van benne aggodalom.

Nem akarjuk megjátszani az agyunkat, izgulok amiatt is, hogy meg fog-e telni a nézőtér.

– Ha összejön a tízezer, akkor azt nagyon szép sikernek könyvelem el. Mi nem egy mai divatos, hanem retro zenekar vagyunk, azok fognak eljönni, akik rajtunk nevelkedtek. Bízunk benne, hogy sokan leszünk, és mindenkinek emlékezetes lesz a koncert – fűzte hozzá.

Valljuk be őszintén, egy ilyen volumenű rendezvény fizikailag is megterhelő. Feró is ezt gondolja, azonban lapunknak elárulta, sokkal inkább fontos számára, hogy végig tudja énekelni a koncertet.

– Szoktam focizni, de nem vagyok rákattanva a sportra. Nem megy, és nem is tudok futni naponta tíz kilométert. Akkor minek erőltessem? Teljesen rendben vagyok fizikailag, egy ilyen 2,5 órás koncertet simán meg tudok csinálni. Sokkal fontosabb, hogy a hangom legyen edzésben, hiszen ennyi időn keresztül üvöltözni egyáltalán nem egyszerű – mondta.

Az elmúlt hetekben szinte minden a közelgő nagykoncert körül forog (Fotó: Szabolcs László)

„Az unokáim mindenben elsőbbséget élveznek”

Nagy Feró két fia – eddig – négy unokával ajándékozta meg. Amióta pedig megszületettek a gyerekek, minden más értelmet nyert az életében. A fontossági sorrenden pedig a közelgő nagykoncert sem változtathat. Ha róluk beszél, mindig ellágyul a szíve és ez most sem volt másképp.

Az unokáim az első, a koncert csak a második. Nekik nem mondhatom azt, hogy „ne haragudj, de a papának most nincs ideje szeretni téged”.

– Ők még nem tudják ilyen pici korban felfogni, ez mit jelent. Mindenben elsőbbséget élveznek, hacsak nem valamilyen halaszthatatlan elfoglaltságom van. Ilyenkor viszont számonkérnek, hogy hova megyek. A legjobb programok mindig velük telnek, még a koncertnél is fontosabbak számomra – árulta el.