Feladta karrierjét: a botrány után külföldre költözött a magyar énekesnő

Nem kérdés, hogy Mohamed Fatima az ország egyik legtehetségesebb énekesnője, a karrierútja mégsem futott be olyan ívet, amilyen a talentumának dukálna. Bár számos nagy slágert énekelt, és a Fekete Vonattal is évtizedekig a csúcson voltak, a zenélésből éppen hogy megélt, és a fellépési lehetőségei is igencsak korlátozottak voltak. A nagy (és egyben utolsó) esély idén januárban jött el az életében, amikor a Fekete Vonattal – húsz év hallgatás után – visszatértek és megtöltötték a Papp László Sportarénát. Bár még várt volna rájuk több nagy koncertet is, amit leszerveztek, végül csak egy hatalmas üzleti bukás lett a gigakoncert vége, így a rákövetkező bulikat is lemondták és végleg feloszlottak.

A Fekete Vonat 2023 január 7-én állt utoljára színpadon (Fotó: Fekete Vonat)

Csalódások

A szakmailag hibátlan, gazdaságilag mégis veszteséges koncert nemcsak a zenekar, hanem a tagok barátságának végét is jelentette. Fatima és Beat egyaránt L.L. Juniorra haragudott, véleményük szerint neki tudnia kellett arról, hogy milliók helyett egy megveszekedett vasat sem keresnek a koncerttel... ahol túl sok tiszteletjegyet osztottak ki, ezért nem volt elég bevétel. Junior hiába bizonygatta, hogy számára is veszteséges lett a visszatérő koncert, a két muzsikus nem hitt neki, és csúnyán összevesztek. A csalódást mindhárman másként élték meg. Junior hónapokra külföldre utazott, Fatima visszavonult, Beat pedig önpusztításba kezdett. Elhagyta a feleségét, sokat ivott és a végén az utcán kötött ki, jelenleg is hajléktalanként él.

Az ország egyik legjobb zenekara voltak (Fotó: Fekete Vonat)

Mohamed Fatima: "Nem érdekel a zenei karrier, nem érzem már ezt"

Mohamed Fatima, a csapat énekesnője a visszatérő koncertjük előtt már évek óta Londonban élt, vagyis nem volt ismeretlen számára a nagyvilág. Feltételezhető volt, hogy ha itthon nem találja meg a számítását, akkor megint a határon túl keres új lehetőségeket... és lám így is lett. A Fekete Vonat botrány óta visszavonultan élő tehetség kedden este a TikTok csatornáján jelentkezett be élőben, egyenesen a lengyelországi Katovicéből. Mint kiderült, Fatima a családjához költözött, civil életet él, és nem tervez hazajönni.

Nem érdekel a zenei karrier, nem érzem már ezt. Szeretnék családot, szeretnék jó dalokat írni, a szívemből énekelni, de az, hogy én most tegyem magamat, hogy én vagyok a nagy sztár...köszönöm, azt meghagyom másoknak. Talán csinálok egy YouTube csatornát, ahova fel tudok tölteni olyan tartalmakat, melyeket szeretnék a közönséghez eljuttatni. Ehhez nem kell tévé, rádió, média... Akik ismerik a nevemet, azok ezek után is úgyis fogják ismerni...

- mondta Fatima, akit a hallgatósága a Juniorral való kapcsolatáról is kérdezett. Fatima így beszélt erről:

Hogy vagyok Juniorral, őszintén? Nem vagyok vele túl jóban. Más a gondolkodásunk, mondjuk így.

Az énekesnő azt mondta, hogy nem akar csúnyákat mondani a régi barátokra, szeretné végleg lezárni a Fekete Vonat ügyet. A zenekar tehát a múlté... még szerencse, hogy a slágereik örökre itt maradnak velünk.