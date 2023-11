Krausz Gábor vallomása a csók után: egy kalandnak indult

Csodálatos párost alkot Mikes Annával Krausz Gábor a Dancing with the Stars műsorában. A séf szémára teljesen idegen terepen mutatkozott be, ehhez képest jövő héten már a döntőben érkezik a parkettre. A szombati elődöntőben két szenvedélyes táncot adtak elő Annával, akivel hosszasan ölelték egymást és egy csók is elcsattant közöttük.

Fotó: VI

Gábor vasárnap arról az útról vallott, amelyen idáig eljutottak Annával. Elmondta, ebben a műsorban sokkal több lett, mint amennyit előtte képzelt.

Egy fura kalandnak indult ez az utazás, de a végére betáncoltunk a fináléba. Nem szeretnék csalódást okozni, úgyhogy már most a döntőre készülünk ezerrel és bízunk benne, hogy velünk lesztek még egyszer utoljára az utolsó adásban. A szavazás egész héten tart, köszönjük a bizalmat

- írta Gábor, aki a kieső Radics Giginek is üzent. Az utolsó pillanatokban ugyanis kettejük közül dőlt el, ki maradhat a show-ban.

"Gigi egy csoda vagy! Sajnálom, hogy veled kellett ott állni és bocs hogy szétszorítottam a kezed, büszke vagyok rád és örülök, hogy együtt utaztunk"

Radics Gigi a hozzászólások között válaszolt. Azt írta, Gábor annyira szorította a kezét, hogy az azóta is zsibbad...