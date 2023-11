Magánéleti okokból váltott Zámbó Krisztián

Nagyszabású tervekkel vág a jövő évbe Zámbó Krisztián. Jimmy fia megunta a haknikat: nagyzenekaros koncerteket szeretne, na meg családot alapítani menyasszonyával, Zsuzsikával.

Férfiegészséget hirdet Krisztián

November a férfi egészség hónapja, aminek célja, hogy felhívja a figyelmet az őket érintő egészségügyi, testi- és lelki problémákra. Figyelemfelkeltés céljából sokan tartják magukat a „movember”-mozgalomhoz, mely nevét az angol „moustache”, azaz bajusz, és november szavak összevonásából kapta: a résztvevők nem borotválkoznak ebben a hónapban... A Bors kiszúrta: legfrissebb képein Zámbó Krisztián arcszőrzete is meggyarapodott. Felkerestük az énekest, hogy megtudjuk, a fontos mozgalom áll-e ennek hátterében.

„A szakáll ápol és eltakar"

– Tavaly tartottam magam ahhoz, hogy nem borotválkozom novemberben, de be kell vallanom: idén divatból hordom a szakállat. Ápol és eltakar: elrejti a tokát, a ráncokat, és persze a menyasszonyomnak, Zsuzsikának is nagyon tetszik – vallotta be Krisztián. – De maximálisan egyetértek azzal, amit ez képvisel. Minden eddiginél jobban figyelek az egészségemre. Hamarosan 44 éves leszek, ilyenkor már előfordulnak tragédiák a túlhajszolt férfiak körében: agyvérzés, szívinfarktus... Nemrég voltam teljeskörű kivizsgáláson, ahol az orvos figyelmeztetett: teljesen kimerült a szervezetem, ideje pihenőt tartanom. Előadóművészként ez persze nehéz, sok a fellépés, rengeteg privát bulit is vállalok.

„Zsuzsikával családot alapítunk"

Krisztián a Borsnak most elárulta: tudatosan változtat az életmódján, hiszen nagyszabású tervei vannak a jövő évre, amit jó egészségben, erőben kell bírnia.

– Szeretném a haknikat nagyzenekaros koncertekre cserélni. Azt könnyebben össze is tudnám egyeztetni a családi életemmel.

Ugyanis jövőre Zsuzsikával összeházasodunk, és családot alapítunk. Szeretném megélni a gyerekem 20. születésnapját is

– tökélte el Krisztián, aki úgy fest, most már végleg megállapodik Zsuzsika mellett, akivel az elmúlt bő tíz évben megannyi szakítást és nagy egymásra találást élt meg a kapcsolatuk.