Itt a bizonyíték! Újra együtt L.L. Juniorék - fotó

L.L. Junior és Dárdai Blanka meghúzta a váratlant, ugyanis nagyon úgy tűnik, hogy a számtalan szakítás ellenére most újra együtt vannak. A szerelmesek még júliusban intettek búcsút egymásnak, és akkor nagyon úgy tűnt, hogy ez a döntésük végleges, hiszen a zenész egy hosszú, "érzelmes" posztban jelentette be, hogy Blankával külön utakon folytatják. Mindent megköszönt neki és sok boldogságot kívánt, majd egy jó tanáccsal is ellátta volt kedvesét, miszerint ha rá hallgat, több pénzt tud zsebre tenni a jövőben.

Újra együtt van Dárdai Blanka és L.L. Junior (Fotó: Facebook / Kiosk)

Neked meg sok boldogságot kívánok és köszönök mindent! És csak remélni tudom, hogy a jövőben a többi csöves közvetítő nélkül élsz majd meg, és a havi 2 millióból tényleg megkapod a négyet vagy inkább ötöt

– írta Junior, akinek egyébként mindig temperamentumos volt a kapcsolata Blankával. Összevesztek, kibékültek, majd a boldog idillt megint egy mosolyszünet törte meg. Ezért is gondolhatják sokan, hogy a két előadó kapcsolata nem ért végleg véget, sőt... Történetük még javában íródik, amit a következő videó is jól illusztrál.

Együtt az éjszakában

Junior és Blanka a hétvégén együtt mutatkozott egy rendezvényen, és az sem zavarta őket, hogy a kamerát az arcukba tolták. Láthatóan jól szórakoztak, nevetgéltek, és a zenész énekelt is a közönségnek. Mellette a fiatal lány dúdolta a nótát, majd a végén egy óriási tapssal ismerte el kedvese produkcióját.

Ám ez még nem minden! Egy szemtanú azt is megosztotta az interneten, hogy Juniorék már korábban is mutatkoztak együtt, például a fiatal lány lemezbemutatóján és az azt következő partin is. Simán lehet tehát, hogy már hetek, de akár hónapok óta együtt vannak, csak ezt elfelejtették kommunikálni a külvilág felé.

Mindenesetre a rajongók nagyon örülnek a hírnek!